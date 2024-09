“Una desorientación profunda en los temas de sexualidad” es el origen de problemas muy graves en los jóvenes, según explicó el Dr. Miguel Ángel Martínez, catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra en España.

En una entrevista con EWTN Noticias, el médico ahondó en su más reciente libro Salmones, Hormonas y Pantallas: el disfrute del amor auténtico, visto desde la salud pública; en el que destaca a los jóvenes dispuestos a nadar contra corriente, como los salmones, para vivir un amor puro.

Además, en su publicación denuncia los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales, muy poco conocidos y “que han sido como el catalizador de la revolución sexual global”. Asimismo, denuncia que la pornografía está desvirtuando la verdadera sexualidad humana.

“Algo que podría ser un paraíso, acaba siendo una tortura —especialmente lo sufren las mujeres— porque los contenidos cada vez son más violentos-agresivos y desgraciadamente hay una adicción a la pornografía que pronto va a estar entre los diagnósticos más frecuentes en salud mental”, aseguró el Dr. Martínez.

“Todo esto se está traduciendo en una epidemia. Yo soy epidemiólogo y como nunca ha habido problemas de salud mental en los jóvenes”, añadió el catedrático, precisando que el aumento exponencial de los suicidios a nivel mundial puede ser una consecuencia directa de esto.

De igual manera, expresó preocupación por la “precocidad” con la que los jóvenes inician su vida sexual y la “multiplicidad” de parejas sexuales que tienen.

“Es pura ciencia”

El Dr. Martínez aclaró que su libro no habla “de moralidad, de ética, de filosofía ni de religión. No hay nada de esto”, sino de “pura ciencia” apoyada en los estudios más serios y solventes que se han hecho sobre este tema.

“Yo llevo a mis espaldas actualmente unas 1.400 publicaciones científicas de las que soy coautor o autor principal. He dirigido cerca de 50 tesis doctorales… Todo esto no lo puedo escribir de otra manera que no sea científica”, aseguró.

El médico comentó que su libro tiene 450 notas a pie de página, donde cada afirmación que hace está apoyada por la referencia científica pertinente. “Por lo tanto es un enfoque que la población debe conocer y pienso que hay que difundir mucho este libro”, afirmó.

“Podría parecer que no hay esperanza, pero sí la hay. La hay precisamente porque existen salmones”, sentenció refiriéndose al daño que ha causado la revolución sexual global hasta hoy.

“Lo que quiero es movilizar a muchas personas para que haya una revolución de los salmones. Yo no gano dinero con este libro, he renunciado a mis derechos de autor, por eso puedo hacer impunemente propaganda del libro”, indicó.

Finalmente explicó que todas las ganancias serán destinadas a investigaciones en materia de salud pública.