La fundación vaticana Juan Pablo I lanzó este lunes 26 de agosto, día de la fiesta del Papa Beato, la oración para pedir la intercesión y la canonización de Albino Luciani, quien gobernó a la Iglesia Católica durante 33 días.

Luciani, que asumió el nombre de Juan Pablo I tras ser elegido el 26 de agosto de 1978, falleció solo 33 días después, el 28 de septiembre del mismo año. Su fiesta se celebra el día en que fue elegido como sucesor de San Pedro.

El Papa Francisco lo beatificó en el Vaticano el 4 de septiembre de 2022.

La brevedad de su pontificado y las afirmaciones de algunos autores generaron una serie de mitos sobre su muerte.

En la víspera de la beatificación en 2022, la experta en la vida de Juan Pablo I y vicepostuladura de su causa, Stefania Falasca, resaltó que Albino Luciani murió por causa natural, lo que se sustenta en la documentación médica.

Asimismo, el sobrino del Papa Juan Pablo I, Edoardo Luciani, explicó que no hubo conspiración para matar a su tío, sino que eso fue algo inventado que el estadounidense David A. Yallop incluyó en un libro suyo en inglés.

A continuación, la oración en español para pedir la intercesión y la canonización de Albino Luciani, publicada originalmente en italiano:

Beato Juan Pablo I

tú que con la palabra y con el ejemplo

nos has enseñado a vivir la gracia del Bautismo

y el don de la fe, la esperanza y la caridad;

tú que fuiste modelo de simplicidad evangélica

y nos has mostrado la sabiduría de la humildad;

tú que, como Pontífice, te hiciste cercano a todos

y, mensajero de la Buena Nueva,

has manifestado el amor a los pobres

y has dado testimonio de la misericordia «atemporal» de Dios

que «es padre, e incluso es madre»;

tú que has buscado la unidad, el diálogo, la paz,

siguiendo a Cristo Príncipe de la Paz;

reza por la Iglesia a la que tanto has amado y servido,

ruega por nosotros, sus hijos

y obtennos del Señor que te sigamos

por el camino de las virtudes y las bienaventuranzas.

Concédenos ahora, Señor

por intercesión del Beato Juan Pablo I

la gracia que con fe imploramos de ti…

Y, si es tu voluntad, permite que sea canonizado

para gloria de tu nombre y para el bien de tu Iglesia.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.