El Papa Francisco afirmó, este sábado 24 de agosto en el Vaticano, que el mundo está cansando de la guerra y necesita renovar el espíritu de esperanza, especialmente para alentar a los jóvenes.

Así lo indicó el Santo Padre al recibir a los participantes del 15° encuentro promovido por la International Catholic Legislators Network, que se realiza en Frascati (Roma) del 22 al 25 de agosto, en el que reflexionan sobre el tema “El mundo en guerra: crisis permanente y conflictos: ¿Qué significa para nosotros?”.

“Nuestro mundo, cansado de la guerra – parece que no puede vivir sin guerra – necesita renovar el espíritu de esperanza que ha llevado a fundar las estructuras de cooperación y servicio de la paz tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial”, resaltó el Papa Francisco en la audiencia realizada en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano.

“Quisiera pedirle a ustedes, cuyo servicio a nuestros hermanos y hermanas está inspirado y sostenido por aquella paz que el mundo no puede dar, que sean testimonio de esperanza, especialmente ante las nuevas generaciones” para trabajar “por un mañana mejor”.

Según indica la Oficina de Prensa del Vaticano, el Papa Francisco precisó también que es “imperativo renunciar a la guerra como medio para resolver conflictos y establecer justicia”, ya que la guerra “es verdaderamente una derrota”.

“Nuestras conciencias no pueden no conmoverse por las escenas de muerte y destrucción que cotidianamente tenemos ante nuestros ojos. Necesitamos escuchar el grito del pobre, de las viudas y los huérfanos del que habla la Biblia para ver el abismo del mal que está en el corazón de la guerra y para decidir con todo medio posible elegir la paz”.

El Santo Padre animó además a buscar “toda ocasión oportuna e inoportuna” para buscar la paz, “a través de la negociación, la mediación y el arbitraje”.

Tras recordar que la raíz primera del conflicto “es un conflicto más profundo, presente en el corazón del hombre”, el Papa Francisco exhortó a no olvidar que “del conflicto no se puede salir solos. No. Se sale con los otros”.

Mensaje del Papa Francisco al Foro Europeo de Alpbach

El Papa Francisco también dirigió un mensaje a los participantes del Foro Europeo de Alpbach, “un espacio que reúne a jóvenes del viejo continente y de todo el mundo, para compartir reflexiones y acciones de pensadores y analistas líderes en política, empresa, sociedad civil y cultura”, según señala Vatican News.

“En Europa, como resultado de esta ‘ola’ populista, algunos ideales han desaparecido y algunos principios, relacionados con el comportamiento hacia los miembros más débiles de la sociedad, han pasado a un segundo plano”, indica el Santo Padre.

El Pontífice destaca luego que “con renovadas motivaciones, nos esforzamos, como cristianos, por aportar la riqueza de la doctrina social católica con su pretensión de universalidad”.

“También la Unión Europea, desde su fundación, tiene rasgos universalistas, y es de desear que no los pierda. (...) Las sociedades europeas están llamadas a encontrar los medios para reducir la polarización en su interior y permanecer abiertas al mundo que las rodea”.