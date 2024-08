Este viernes 23 de agosto, el Papa Francisco dirigió un mensaje a los participantes del Congreso Eucarístico Nacional de Madagascar, a quienes animó a ser testigos y misioneros del amor de Cristo.

El Santo Padre manifestó su cercanía con su oración y alentó esta iniciativa, que pretende que los fieles “vuelvan a lo esencial, ayudándoles a redescubrir el sentido de la adoración eucarística y el deseo de pasar tiempo con Cristo”.

“Es un paso que os ayudará a cada uno a crecer como el cristiano que estáis llamados a ser cada vez más”, precisó el Pontífice.

El Papa Francisco también invitó a redescubrir “la importancia de encontrarnos, orar y comprometernos con los demás y por los demás como seguidores de Jesús en la Eucaristía”.

Una vez que has encontrado a Cristo en la adoración, una vez que lo has tocado y recibido en la celebración de la Eucaristía, aseguró el Papa Francisco, “ya no puedes guardarlo para ti, sino convertirte en misionero de su amor para los demás”.

También precisó que “la Eucaristía nos impulsa a un amor fuertemente comprometido con el prójimo, porque no podemos comprender y vivir realmente su significado si mantenemos el corazón cerrado a nuestros hermanos y hermanas”.

Animó también a experimentar a Jesús en la Eucaristía y a ayudar al prójimo “a hacer de su propia vida una ofrenda a Dios, unida a la de Jesús en el altar, para que Él sea mejor conocido, amado y servido”.

“Que este Congreso Eucarístico os ayude a todos y cada uno a cultivar sentimientos de caridad y solidaridad hacia todos, y especialmente hacia los que se encuentran en dificultad, para quienes el camino de la vida se hace cada día más difícil”, señaló el Santo Padre.

Por último, pidió llevar “la esperanza del Señor”, y ser “testigos de su compasión y de su amor misericordioso”, frente a aquellos que ven el futuro sin esperanza.

“Deseándoos un Congreso fecundo, os encomiendo a cada uno de vosotros a la protección materna de la Virgen María. Que ella interceda por vosotros para que profundicéis cada día vuestra relación con Cristo”, concluyó el Papa Francisco.