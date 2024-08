En el marco del Jubileo 2025, el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Mons.Rino Fisichella, ha remarcado que la indulgencia plenaria es un don que no se “gana”, ya que “no hay nada que comprar”.

Cabe destacar indulgencia plenaria es una gracia especial que se ofrece en determinados momentos, con el que es posible eliminar la pena temporal que merecemos por nuestros pecados y que aún está pendiente de purificar.

La autoridad vaticana ha puesto de relieve durante el Meeting de Rimini la importancia del próximo Jubileo de la Esperanza, e invitado a evitar el término “ganar” al referirse a la indulgencia que los fieles pueden obtener durante el año jubilar.

“Nunca he usado este verbo y desearía que nunca se usara. No hay nada que ganar porque no hay nada que comprar”, remarcó Mons. Fisichella.

En este sentido, reiteró que la indulgencia “es un don de Dios” y que el Jubileo es el “anuncio de un gran perdón que se nos da”.

Asimismo, según precisó Vatican News , el también encargado de la organización de este gran evento de la Iglesia Católica recordó que el Papa Francisco, en la bula Spes non confundit , “subraya que el perdón no cambia el pasado, pero puede ayudar a vivir mejor en el futuro”.

“En un clima también de rencor, violencia, venganza, el Jubileo viene a recordarnos el gran don de Dios”, afirmó.

El perdón y la indulgencia, continuó Mons. Fisichella, “son una gracia, no una conquista”. “Ganar no significa nada, y la experiencia del perdón de Dios llega a través de un camino: la peregrinación, el paso por la Puerta Santa, la profesión de fe, la obra de caridad. El anuncio es que Dios viene a tu encuentro”, añadió.