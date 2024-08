Aquí una mirada a los acontecimientos relacionados con el aborto que tuvieron lugar en varios estados de Estados Unidos y en la Convención Nacional Demócrata esta semana.

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) cuenta con ponentes a favor del aborto

La Convención Nacional Demócrata de 2024 destacó el tema del aborto y varios promotores del aborto hablaron en el evento del 19 al 22 de agosto en Chicago (Estados Unidos). Mientras Planned Parenthood ofrecía abortos y vasectomías gratuitas cerca del lugar del evento, los principales líderes de Planned Parenthood y otras organizaciones pro-aborto hablaron en el DNC.

La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, así como la expresidenta del gigante del aborto, Cecile Richards, hablaron en la convención el miércoles por la noche. También lo hizo Mini Timmaraju, quien dirige el grupo de promoción del aborto Reproductive Freedom for All, anteriormente conocido como NARAL Pro-Choice America.

La convención presentó a los promotores del aborto que hablaron sobre sus propios abortos y abortos espontáneos, y los esfuerzos para lograr abortos en estados donde esta práctica es ilegal.

El aborto en la boleta electoral en Montana y Arizona

El aborto está oficialmente en la boleta electoral en Arizona y Montana, donde los votantes podrán decidir en noviembre si las constituciones estatales incluirán el derecho al aborto.

El martes, la Corte Suprema de Arizona aprobó el resumen de 200 palabras que los defensores del aborto utilizaron para recolectar firmas para la medida electoral que permitiría los abortos hasta el punto de viabilidad fetal, cuando el bebé por nacer tenga aproximadamente 24 semanas y pueda sobrevivir fuera del útero con cuidado. El estado había certificado más de 570,000 firmas para la medida.

Montana también certificó la iniciativa del estado el martes con más de 80.000 firmas. La medida electoral consagraría el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal bajo un derecho constitucional a la privacidad.

La Corte Suprema de Arkansas rechaza la boleta a favor del aborto

La Corte Suprema de Arkansas bloqueó una iniciativa de votación a favor del aborto el jueves debido a que los promotores del aborto no siguieron las reglas para los encuestadores pagados. La Corte Suprema del estado confirmó la decisión del estado de rechazar las firmas que fueron recolectadas por los encuestadores pagados porque el patrocinador de la boleta, Arkansans for Limited Government, no había presentado el certificado de capacitación de encuestadores pagados. El grupo había reunido más de 100.000 firmas para la medida, que proponía permitir el aborto dentro de las 18 semanas posteriores a la fertilización y en cualquier momento en casos de violación, incesto, anomalía fetal fatal, o para la vida o la salud física de la madre.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.