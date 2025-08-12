La Catedral Metropolitana de Caracas, capital de Venezuela, cumple hoy 158 años de haber sido consagrada. En el marco de este aniversario, el Archivo Arquidiocesano de Caracas repasó los diversos cambios que ha sufrido el templo desde su construcción y la gran relevancia histórica que ha tenido para el país.

La catedral se consagró el 12 de agosto de 1867. Según la Enciclopedia Católica, esta consagración es un acto solemne en el que se dedica un determinado edificio exclusivamente al culto divino, marcándolo como un lugar sagrado donde se celebrarán los sacramentos y otras liturgias.

Esta costumbre, heredada de la época apostólica, imprime una marca indeleble sobre el edificio debido a la cual nunca podrá ser transferido a usos comunes o profanos. El aniversario de la consagración se celebra solemnemente como una fiesta doble de primera clase con una octava cada año recurrente, hasta que la iglesia caiga en ruinas o sea profanada.

“Desde su consagración, la Catedral ha sido el corazón espiritual de Caracas. Sus puertas siempre han estado abiertas para recibir a todos aquellos que buscan refugio, consuelo y esperanza. Ha sido testigo de los momentos más importantes en la vida de muchas generaciones”, destaca la Arquidiócesis de Caracas en su cuenta en Instagram.

“Que nuestra Iglesia Madre siga siendo por muchos años más un lugar de encuentro, de oración y de testimonio de nuestra fe en Jesucristo”, añade.

Breve historia y hechos relevantes de la Catedral de Caracas

La Catedral Metropolitana de Santa Ana se remonta hasta 1577, apenas 10 años después de la fundación de Caracas. En el lugar donde se levanta hoy la edificación fue construido un primer templo de piedras, “pequeño pero sólido”, como comparte el archivo arquidiocesano.

En 1636, el Rey Felipe IV de España ordenó el traslado de la sede episcopal de la ciudad de Coro a Caracas y en 1638, el templo original adquiere finalmente el título de Catedral. Esta primera iglesia fue destruida en 1641 por un terremoto, y reconstruida provisionalmente hasta 1665, cuando se comisiona la construcción de un templo más grande.

En 1709 se coloca el Altar Mayor debajo de la primera bóveda. Salvo la última remodelación en el siglo XX, explica el archivo arquidiocesano, el altar se ha mantenido en el mismo lugar hasta la actualidad sin mayores cambios.

En 1711 se construye una nueva fachada, y en 1723 la Catedral alcanza lo que es su estructura actual: cinco naves, cuatro capillas laterales y la Gran Capilla o Nave de San Pedro, además de una torre con 10 campanas, la edificación más alta de Caracas para la época (30 metros en la actualidad).

En 1812, otro terremoto destruyó completamente el recinto. Siendo reconstruido respetando la distribución y dimensiones anteriores. Además, durante este período histórico, la Catedral de Caracas fue escenario de importantes episodios de la guerra de Independencia en Venezuela.

Para el tricentenario de la fundación de Caracas, en 1867, el templo fue consagrado después de una reforma ordenada por el Arzobispo de Caracas, Mons. Silvestre Guevara y Lira.

Ya en pleno siglo XX, en 1933, se reemplazó el techo de tejas por una platabanda, se cambió el piso de mármol y se adelgazaron las columnas. Estos trabajos, a cargo de Gustavo Wallis, no se concluyeron por falta de recursos y sería hasta 1967, cuando el mismo Wallis se encargaría de la última gran remodelación de la Catedral.

Conforme a las disposiciones del Concilio Vaticano II se realizaron modificaciones al altar mayor, se amplió el presbiterio, se suprimieron cuatro columnas y se colocó un nuevo trono arzobispal de mármol blanco.

Este artículo fue publicado originalmente el 12 de agosto de 2024. Ha sido actualizado para su republicación.