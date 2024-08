El Obispo de San Francisco (Argentina), Mons. Sergio Osvaldo Buenanueva reflexionó sobre la actualidad del país al haberse conocido en los últimos días una denuncia de violencia contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández.

La denunciante es su expareja, Fabiola Yáñez, quien lo demanda por “lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”, según pudo conocer el canal de televisión TN .

La denuncia se precipitó luego de que, en el marco de una investigación realizada a Alberto Fernández por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su mandato presidencial, fue incautado el teléfono móvil de María Cantero, secretaria del expresidente, del que se extrajeron conversaciones con Yáñez que darían cuenta de hechos de violencia y lesiones.

Por su parte, el exmandatario aseguró en un comunicado que “la verdad de los hechos es otra” y que “jamás ocurrió lo que ahora me imputa” Fabiola Yáñez, y anticipó que no haría declaraciones mediáticas. Sin embargo, concedió una entrevista al periodista Horacio Verbitsky y otra al periódico español El País, que aún no fue publicada.

Conocido promotor de la legalización del aborto en Argentina — aprobada durante su mandato — Fernández llegó a describirse como “el primer feminista” del país.

“Un sabor amargo”

En una columna titulada Reconstruir desde abajo , Mons. Buenanueva reconoció que “la semana que acaba de terminar nos deja a los argentinos un sabor amargo, mezcla de enojo, indignación y tristeza”.

“Una investigación de corrupción, como de pasada [al pasar], expuso una situación de violencia que involucra al anterior presidente y su pareja”, continuó.

En ese marco, recordó que “la política, los políticos y el ejercicio del poder son insustituibles para procurar el bien común”, y precisó: “El bien, en cualquiera de sus formas, no se puede procurar si, de alguna manera, no forma parte de nosotros mismos”.

“A la corrupción se llega después de precipitarse por una pendiente de mediocridad humana que nunca es de individuos solitarios. Supone un sistema que se ha dejado ganar por la mediocridad de ideas, valores y verdades”, opinó el prelado.

Recordando el pensamiento del Papa Francisco, señaló que “la política es una de las formas más altas de caridad”, entendiendo por caridad, “mucho más que emoción”.

“Es la decisión sostenida de buscar el bien de los demás por encima del propio interés, individual o de parte. La política, por tanto, no es causa de la corrupción, pero sí situación de riesgo para quienes no tienen idoneidad personal suficiente”, advirtió.

Una “mediocridad de liderazgos tóxicos” en la política argentina

En esa línea, se refirió a la crisis de los partidos políticos en Argentina, considerando que “ha favorecido esa mediocridad de liderazgos tóxicos que terminan eligiendo candidatos visiblemente inadecuados, ética y técnicamente, con la aprobación irresponsable de dirigentes y militantes”.

“Las consecuencias están a la vista de todos y constituyen la pesada deuda social argentina”, lamentó.

Por eso, llamó tanto a los ciudadanos “de a pie”, como a las organizaciones e instituciones de la sociedad —de los comunicadores a los empresarios y sindicalistas, sin excluir a los líderes religiosos— a sincerarse sobre su responsabilidad “en esta debacle” de la que “no somos ajenos”.

En ese sentido, convocó a una “reconstrucción desde abajo, con muchas manos y corazones que se suman y con un esfuerzo que se presenta arduo y que requerirá mucho tiempo”, además de una “notable decisión moral de poner manos a la obra”.

“En la sociedad argentina, en su pueblo y en sus dirigentes, no faltan condiciones para dar estos pasos de genuina conversión al bien”, confió el obispo, alentando a pedir “el auxilio de Dios” y darle a Cristo “espacio en nuestra vida personal y ciudadana”.