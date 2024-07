Rosana Montano conoció Santiago de Compostela un 25 de julio de 1981 y se propuso volver. En 2008, una promesa la puso en marcha y recorrió a pie casi 800 kilómetros, comenzando así una historia de amor con el Camino de Santiago, algo que hizo que hoy la emblemática peregrinación tenga también su tramo argentino.

En 2008, junto a una amiga, sus esposos y algunos familiares, Rosana fundó la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina, que cada año, con motivo de la festividad de Santiago Apóstol que la Iglesia celebra el 25 de julio, realiza la tradicional peregrinación porteña que se contabiliza como un tramo del Camino hacia Santiago de Compostela.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Este sábado a las 8:00 a.m. (hora de Argentina), desde la iglesia Santiago Apóstol, en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, partirá el recorrido de 27 kilómetros que visita diferentes puntos vinculados al santo, hasta llegar a la iglesia San Ignacio de Loyola, en el centro porteño.

Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina. Crédito: Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina

En los lugares de paso de la peregrinación, se sella una credencial —entregada por la Asociación— y el recorrido habilita a quien lo realice en forma completa, a acreditar esos kilómetros para completar los últimos 100 del Camino Inglés, comenzando en A Coruña, y ser acreedor de la “Compostela”.

En diálogo con ACI Prensa, la fundadora de la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina explicó que además de organizar esta peregrinación, los jueves, de 17:00 a 19:30 horas, la Asociación ofrece asesoramiento a peregrinos en el Centro Lalin, Agolada y Silleda (Moreno 1949). Allí también entregan la credencial, que habilita a los peregrinos a parar en los albergues.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina. Crédito: Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina

Por otra parte, cada domingo realizan una caminata en la Reserva Ecológica de Buenos Aires, a las 9:00 horas, donde comparten vivencias del Camino, además de ser un aporte al entrenamiento físico de quienes estén por viajar.

Otra de las iniciativas es el Curso de Hospitaleros, una formación intensiva para voluntarios que deseen ofrecer el servicio de acogida en los albergues del Camino de Santiago. En este caso, se trata de un curso exclusivo para quienes ya lo hayan hecho.

Actualmente, la Asociación cuenta con más de 450 socios, de los cuales aproximadamente 60 son activos, es decir que colaboran y participan en las actividades.

Semanalmente, a las caminatas en la Reserva Ecológica, se acercan muchas personas con la inquietud de hacer el camino, no sólo por ser católicos sino también por espiritualidad personal o por un propósito más deportivo.

El Camino Argentino

Una vez por año, la Asociación honra a Santiago Apóstol con la peregrinación que según el testimonio de Rosana, es como transportarse por un día: “En los últimos años cuando hemos hecho esto, la gente queda muy contenta porque van muchos que han hecho el camino, que no nos conocen, que no conocían a la Asociación y se enteraron a lo mejor por las redes, y después cuando terminan dicen: ¡Ay, qué lindo! Viví un día como si estuviera en el camino”.

A quienes deseen participar de esta edición, se recomienda que estén en el punto de partida (Tte. Gral. Pablo Ricchieri 3189) entre las 7:30 y las 7:45 horas del sábado 26 de julio para recibir sus credenciales y escuchar las indicaciones prácticas, como también recibir la bendición.

Los organizadores acompañarán el camino, y aclaran que se trata de una actividad en grupo, que no se suspende por lluvia. Se estima que el recorrido finalice entre las 17:30 y las 18:00 horas en el cruceiro ubicado en la iglesia San Ignacio de Loyola.

Camino de Santiago en Argentina. Crédito: Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina

Una historia de amor con el camino

Rosana conoció Santiago de Compostela en 1981 cuando, de viaje por Europa con una amiga, llegó por casualidad a la ciudad un 25 de julio, y encontró a una multitud celebrando al Apóstol.

Su intención de volver se mantuvo durante años, y en 2008, luego de una cirugía importante, junto a una amiga que también atravesaba complicaciones de salud, decidieron emprender los casi 800 kilómetros que separan Saint Jean Pied de Port con la catedral de Santiago.

Rosana volvió “enamorada” de su primera experiencia, fundó la Asociación, y desde entonces, ya caminó 18 veces, en distintos tramos de las diversas variantes del Camino. Además, en varias oportunidades ofreció su voluntariado como hospitalera en varios albergues.

El sentimiento que Rosana repite es el de agradecimiento: “A mí Santiago me dio tanto, me dio tanto —asegura—. Estoy tan agradecida por salud y por tantas cosas que le pido y que siempre me escucha, que volver al Camino es devolver lo que me dio”.

“Yo digo que es algo que uno tiene que hacer, que no hay que dejar de hacerlo. El que ya pensó en el Camino de Santiago tiene que hacerlo por todo lo que se vive, exterior e interiormente”, sostiene.

“Lo lindo es también el camino que se hace interiormente, el tiempo que tenés para pensar en todo lo que te pasó en la vida, todo lo que fuiste superando, lo que fuiste logrando, lo que te costó pero que lo conseguiste, los que se fueron”, enumera.

También destaca “la comunidad que hay con la gente”. Todos los que vienen del camino, afirma, “vienen con otra cara, porque se vive tan puro, tan desinteresado. No hay horarios, no hay clases sociales, no hay dinero, somos todos iguales”, concluye.

Más información por correo electrónico a amigosasantiago@gmail.com , en Facebook e Instagram .