A través del Ministerio de Igualdad, el gobierno de Gustavo Petro se ha negado a firmar una ley que brinda ayudas a las mujeres embarazadas, con el argumento de que no va de acuerdo al enfoque de género al no incluir a los “hombres trans o personas no binarias”.

Se trata de la ley “Mamá, cuentas conmigo”, aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La legislación establece la entrega gratuita de un kit de “pañales, productos de higiene para bebés, suplementos vitamínicos para la mamá, zapaticos o medias tejidas para bebé, juguete de peluche, guía de cuidados para la madre y el bebé, y una tarjeta de saludo que incluya la distinción ‘mamá desde el primer día’”.

Sin embargo, ayer jueves se conoció que el Ministerio de Igualdad, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez, objetó el texto aprobado “porque sólo hace referencia a ‘mujeres’ gestantes y no a ‘personas’ gestantes”.

Según el gobierno, con esto se “excluye el genuino enfoque de género dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional reciente, porque descarta a personas gestantes como por ejemplo los hombres trans o personas no binarias”.

El proyecto de ley “Mamá, cuentas conmigo” es de autoría del senador Mauricio Giraldo y el representante Luis Miguel López Aristizábal, quienes rechazaron los argumentos del Poder Ejecutivo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Está claro que a este gobierno no le interesa el bienestar de las mujeres colombianas, sino sencillamente promover ideologías. En serio presidente, ¿le va a quitar el beneficio a las mamás colombianas por defender una ideología?”, cuestionó el senador Giraldo desde su cuenta de X.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Igualdad ha objetado el texto “bajo un argumento absurdo”. "Por decir que las mujeres son las que pueden quedar en embarazo y no los hombres nos quieren tumbar esta ley. Decir que un hombre puede quedar en embarazo es absurdo", expresó.

Por su parte, el representante López Aristizábal criticó en su red social que el gobierno del Pacto Histórico le esté “quitando a los más débiles: las mujeres embarazadas y los niños en el vientre, la posibilidad de recibir ayuda concreta del Estado”.

Ahora el proyecto volverá al Congreso para que una comisión especial elabore un informe que deberá ser presentado a ambas cámaras.

Tanto Giraldo como López Aristizábal aseguraron que defenderán el proyecto “como lo establece la ley”. “El presidente no puede reemplazar al Congreso de la República”, manifestó el senador colombiano.