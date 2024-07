Tras la intensa presión dentro de su partido, el presidente Joe Biden se retiró de la carrera presidencial de 2024. Con esta decisión, la vicepresidenta Kamala Harris emerge como la candidata demócrata más probable para enfrentarse al expresidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre.

A lo largo de su carrera, como vicepresidenta, senadora y fiscal general de California, Harris ha adoptado una variedad de posturas que podrían plantear problemas a los votantes católicos, un bloque electoral clave.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Harris ha promovido consistentemente el aborto, ha examinado a los candidatos judiciales católicos y ha mostrado oposición a los centros de ayuda a las embarazadas y a los activistas provida.

También ha adoptado la ideología de género, opuesta a la fe católica, así como los mandatos sobre personas trans y anticonceptivos, que en ocasiones han puesto en peligro la libertad religiosa.

El National Catholic Register y CNA –agencia en inglés de EWTN News– proporcionaron los datos que deberían ser motivo de preocupación y de oración para los católicos a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre.

1. Lideró esfuerzos proaborto del gobierno de Biden

Las más leídas 1 2 3 4 5

Como vicepresidenta, Harris ha liderado los esfuerzos de la administración Biden-Harris para promover el aborto, incluyendo el intento de codificar en la ley federal los estándares de Roe v. Wade, fallo que abrió las puertas al aborto legal en Estados Unidos en 1973 y que fue derogado el 24 de junio de 2022 .

En 2023, Harris realizó la gira “Fight for Our Freedoms College Tour” (Gira Universitaria por la Defensa de Nuestras Libertades) y, a principios de 2024, lanzó otra gira llamada “Fight for Reproductive Freedoms” (Lucha por las Libertades Reproductivas) para promover el aborto. En marzo, se convirtió en la primera vicepresidenta en visitar una clínica de Planned Parenthood en Minneapolis, donde elogió a los proveedores de abortos y criticó a los legisladores provida.

En una entrevista con ABC en 2023, Harris criticó a los estados que adoptaron leyes provida e instó al Congreso a aprobar una legislación que establecería estándares federales sobre el aborto que impidan a los estados aplicar leyes provida. En 2022, la vicepresidenta afirmó que los estadounidenses religiosos pueden apoyar el aborto sin abandonar su fe.

Como senadora, Harris copatrocinó una ley que habría impedido que los estados aprobaran restricciones al aborto y votó en contra de un proyecto de ley que habría requerido que los médicos brindaran atención médica a un niño que naciera después de un intento fallido de aborto.

2. El grupo proaborto NARAL aprobó a Harris con 100% de calificación

Mientras sirvió en el Senado, Harris mantuvo una calificación del 100% del NARAL Pro Choice America (NARAL), el principal representante del lobby del aborto en Estados Unidos.

3. Ordenó el allanamiento de la casa de un activista provida

En 2016, como fiscal general de California, la oficina de Harris lanzó una redada en la casa del activista provida David Daleiden.

La redada se realizó en respuesta a la investigación encubierta de Daleiden sobre Planned Parenthood, que mostró a funcionarios de la organización discutiendo los costos de tejido fetal y partes del cuerpo, una práctica ilegal en Estados Unidos.

Harris afirmó que Daleiden violó varias leyes al obtener videos de funcionarios de Planned Parenthood. Fue acusado de 15 delitos graves relacionados con acusaciones de falsificación de identidad e invasión de la privacidad. Se declaró inocente, pero el caso aún está en curso.

Como fiscal general, nunca inició una investigación sobre las acusaciones contra Planned Parenthood y recibió miles de dólares en fondos de campaña de parte de esta institución.

4. Apoyó un proyecto de ley para derogar la Enmienda Hyde

Como senadora, Harris apoyó un proyecto de ley que buscaba derogar la Enmienda Hyde, una medida que bloquea los fondos federales para el aborto y que históricamente siempre ha recibido apoyo bipartidista.

Harris criticó a Joe Biden en un debate de las primarias del Partido Demócrata de 2019, por haber apoyado la Enmienda Hyde con anterioridad. Cediendo a la presión, Biden revirtió su posición unos días después.

5. Votó dos veces en contra de la Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos Vivos

En el Senado, Harris ha votado dos veces en contra de la Ley Born-Alive Abortion Survivors Protection (Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto Nacidos Vivos), un proyecto legislativo que requeriría que los médicos brinden la misma atención a los bebés que sobreviven a un aborto fallido como a cualquier otro recién nacido.

6. Cuestionó la idoneidad de candidatos judiciales por pertenecer a los Caballeros de Colón

Como senadora, Harris presionó a tres candidatos judiciales sobre sus afiliaciones con los Caballeros de Colón: Brian Buescher, Paul Matey y Peter Phipps.

Sus preguntas sugirieron que los vínculos de los candidatos con la organización fraternal católica podrían hacerlos parciales porque el grupo se adhiere a las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida y el matrimonio.

En las preguntas escritas a Buescher, por ejemplo, Harris le preguntó al candidato si sabía “que los Caballeros de Colón se oponían al derecho de la mujer a elegir cuando [él] se unió a la organización”. Ella cuestionó si estaba de acuerdo con el entonces Caballero Supremo Carl Anderson en que el aborto es “el asesinato de inocentes a gran escala”. Ella preguntó si sabía “que los Caballeros de Colón se oponían a la igualdad matrimonial cuando [él] se unió a la organización”.

Buescher, respondiendo a Harris, le informó que “los Caballeros de Colón son una organización de servicio católica romana con aproximadamente 2 millones de miembros en todo el mundo”.

“La organización tiene un propósito religioso y caritativo”, continuó. “Me uní a los Caballeros de Colón cuando tenía 18 años y he sido miembro desde entonces. Mi membresía ha implicado participar en eventos comunitarios y caritativos en parroquias católicas locales”.

7. Informes revelaron su inoperancia en el manejo de la crisis de abuso sexual en el clero

Abundan los informes sobre el papel de Harris en cómo se manejó la crisis de abuso sexual cometido por miembros del clero de la Iglesia Católica cuando ella era fiscal de distrito de San Francisco.

Los archivos personales obtenidos por los fiscales de la Arquidiócesis de San Francisco sobre la crisis de abuso, que se remonta a décadas atrás, muestran que su oficina no procesó a ningún sacerdote. Desde entonces, ha argumentado que esos registros no estaban sujetos a las leyes de registros públicos.

8. Nunca estuvo de acuerdo con la prohibición del “matrimonio” gay en California

Justo cuando se aprobaba la Proposición 8 en 2008, un referéndum en las elecciones estatales de California que prohibía el "matrimonio" entre personas del mismo sexo , Harris anunció su campaña para el cargo de fiscal general. Mientras sirvió en el estado como fiscal general durante seis años, Harris nunca defendió la prohibición en la corte, a pesar del éxito de la medida.

En 2013, el fallo de un caso separado (Hollingsworth vs Perry), legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California.

9. Ha rechazado leyes que prohíben el aborto después de las 20 semanas de gestación

Harris se ha pronunciado en contra de las leyes que prohíben los abortos después de las 20 semanas de gestación.

“Debemos seguir luchando para defender y expandir los avances logrados en los derechos de las mujeres y la salud reproductiva, no aprobar una prohibición del aborto a las 20 semanas. Añade tu nombre si estás de acuerdo”, escribió en X el 26 de enero de 2018.

10. Pretendía obligar a centros de ayuda al embarazo a promover el aborto gratuito estatal

Como fiscal general de California, Harris copatrocinó y promovió la Reproductive Facts Act, que requería que los centros de embarazo provida publicaran avisos que brindaran información sobre dónde obtener abortos.

Los centros de embarazo provida demandaron a la oficina del fiscal general, argumentando que la ley violaba sus derechos de la Primera Enmienda. En 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la ley violaba el derecho a la libertad de expresión porque obligaba a expresarse.

La legislación sirvió de modelo para los legisladores de otros estados, como Vermont e Illinois , que intentaron regular el discurso de los centros de embarazo provida.

11. Se opuso a protecciones a la libertad religiosa y abrazó la ideología de género

A lo largo de su carrera, Harris se ha opuesto a fuertes protecciones a la libertad religiosa y ha apoyado la ideología de género.

En 2014, Harris fue uno de los 14 fiscales generales estatales que presentaron un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema pidiendo al tribunal que obligara a Hobby Lobby, una empresa minorista estadounidense, a cubrir la anticoncepción (que incluía medicamentos potencialmente abortivos) en sus pólizas de seguro de salud a pesar de la oposición religiosa de los propietarios.

Como senadora, Harris fue más allá y copatrocinó la Do No Harm Act (Ley de No Hacer Daño) y la Equality Act (Ley de Igualdad).

La primera habría puesto fin a las exenciones religiosas para ciertos mandatos gubernamentales, como las leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género y las normas que obligan a que los seguros cubran el aborto y las cirugías de cambio de sexo. La segunda habría prohibido la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Como vicepresidenta, Harris ha promovido aún más la ideología de género. Ha criticado a los estados republicanos por prohibir a los médicos realizar cirugías de cambio de sexo a menores, restringir los deportes femeninos solo a mujeres y niñas biológicas e impedir que los maestros inculquen la ideología de género a los estudiantes.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Información publicada originalmente en National Catholic Register y CNA.