Un clamor de teología populista recibió con gusto el intento de asesinato contra Donald Trump. Buena medida iba en esta línea: “Teniendo en cuenta que el disparo no lo mató por sólo un par de centímetros, Dios debe haber estado cuidando de él”.

Estoy totalmente de acuerdo. Dios ciertamente estaba cuidando del expresidente. ¿Qué más podemos decir sobre lo ocurrido?

Aunque esforzarse demasiado por explicar los caminos de Dios puede resultar presuntuoso, al menos podemos afirmar que cualquier intento serio de comprenderlos tropezará con el misterio. Comprender el plan de Dios en su extensión y complejidad, literalmente inimaginables, va mucho más allá de nuestra limitada capacidad para captar realidades divinas distintas de las que Él revela. En cuanto a lo poco que vemos, lo vemos, como dice San Pablo, “como a través de un cristal oscuro” (1 Cor. 13,12).

En el caso que nos ocupa, empecemos por lo obvio. Dios no es demócrata ni republicano, ni nada parecido en términos políticos. Pero la política y los políticos sí tienen cabida en el plan providencial de Dios, al igual que todos y todo lo que existe ahora, o ha existido en el pasado, o existirá en el futuro. Además, aunque Dios no causa el mal, sí permite la intrusión del mal en la historia, incluido el mal hecho por individuos descerebrados que disparan a famosos.

Los escritores a veces luchan con estas cuestiones. En 1927, el novelista y dramaturgo estadounidense Thornton Wilder publicó una novela titulada El puente de San Luis Rey. Aclamada en su día, le valió a su autor el Premio Pulitzer y sigue leyéndose hoy en día.

Ambientada en el Perú del siglo XVIII, entre Lima y Cuzco, la novela narra la historia de cinco personas que cruzan un viejo puente de cuerda sobre un profundo cañón. El puente se rompe y ellos se precipitan al vacío. Un fraile franciscano, en su afán por reivindicar los caminos de Dios, inicia una investigación que durará años. Su conclusión: Cada una de esas personas murió en el momento justo de su vida.

En cuanto a Wilder, su respuesta fue que todo lo que sucede es una expresión del amor de Dios. Es un pensamiento piadoso, cierto a su manera, pero plantea la cuestión de asumir que el amor de Dios se parece mucho al nuestro. ¿En realidad se parece?

A menudo desconocemos los designios de Dios, pero no cabe duda de que tiene un plan. Y aunque el Concilio Vaticano II no publicó una filosofía o teología de la historia, su constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes , ofrece pistas. Por ejemplo:

“Toda la historia del hombre ha sido la historia de un duro combate contra los poderes del mal, desde los albores de la historia hasta el último día. Encontrándose en medio del campo de batalla, el hombre tiene que luchar para hacer lo que es correcto, y es a un gran costo para sí mismo, y ayudado por la gracia de Dios, que logra alcanzar su propia integridad interior ... Todas las actividades humanas deben ser purificadas y perfeccionadas por la cruz y la resurrección de Cristo”, enseña la constitución.

¿Incluso la política? Sí, incluso la política.

Después de estar a punto de morir cuando un presunto asesino le disparó en 1981, Ronald Reagan afirmó que Dios le había perdonado la vida para que pudiera negociar un acuerdo con la Unión Soviética para evitar una guerra nuclear. Donald Trump, en su discurso ante la convención del Partido Republicano, contó que fue rozado por la bala pero dijo que se sentía “muy seguro porque tenía a Dios de mi lado”. Hay grandes diferencias entre Reagan y Trump, pero ambos sabían a Quién dar las gracias por estar vivos.



Nota del editor: Este artículo es una traducción de una publicación en el blog del periodista Russell Shaw en el National Catholic Register . Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.