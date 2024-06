La reliquia del brazo de San Judas Tadeo, primo de Jesús y patrono de las causas imposibles, visitará la Arquidiócesis de San Francisco, en California (Estados Unidos), entre el 14 y el 22 de junio.

¿Dónde murió y dónde fue enterrado San Judas Tadeo?

El sitio web The Apostle of the Impossible , de los organizadores del recorrido de la reliquia de San Judas Tadeo en Estados Unidos que comenzó en septiembre de 2023, indica que “los registros antiguos más fiables identifican el lugar del martirio y entierro de San Judas como la ciudad de Beirut”, en el actual Líbano.

Tiempo después, señala, el cuerpo del santo apóstol fue llevado a Roma y “colocado en una cripta dentro de la Basílica de San Pedro original”.

Actualmente los restos de San Judas Tadeo se conservan en la actual Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

“Este lugar de descanso se ha convertido en un destino popular para los peregrinos que tienen devoción al Apóstol de lo Imposible”, asegura el sitio web.

¿Cómo se obtuvo la reliquia del brazo de San Judas Tadeo?

Los organizadores del recorrido de la reliquia por Estados Unidos indican que el brazo de San Judas Tadeo “fue separado de la mayor parte de sus restos hace varios siglos y colocado en un sencillo relicario de madera, tallado con la forma de un brazo erguido con el gesto de impartir una bendición”.

“El relicario se abrió por última vez durante la época del Cardenal Francesco Marchetti Selvaggiani, quien se desempeñó como Vicario General de Su Santidad (Vicario General de la Arquidiócesis de Roma) de 1931 a 1951. Sus sellos lo encierran, asegurando procedencia y autenticidad”, señalan.

¿Cuándo estará el brazo de San Judas Tadeo en la Arquidiócesis de San Francisco?

La Arquidiócesis de San Francisco informó que la reliquia del brazo de San Judas Tadeo estará disponible para la veneración de los devotos cuatro días, en las iglesias de cuatro ciudades.

El viernes 14 de junio, la reliquia se podrá venerar en la iglesia San Mateo, en la ciudad del mismo nombre, desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. (hora local). A las 7:00 p.m. se celebrará una Misa en honor a San Judas Tadeo.

El sábado 15 de junio, el brazo de San Judas Tadeo podrá ser venerado en la iglesia de San Antonio de Padua, en la ciudad de Novato, se celebrará una Misa especial a la 1:00 p.m. Después de concluir la Misa, y hasta las 9:00 p.m., se podrá venerar la reliquia.

El jueves 20 de junio, la reliquia se encontrará en la iglesia de la Visitación, en San Francisco, desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. A las 7:00 p.m. se celebrará una Misa en honor a San Judas Tadeo.

El sábado 22 de junio, el brazo de San Judas Tadeo podrá ser venerado en la iglesia San Pío, en Redwood City. Una Misa en honor al “Apóstol de lo Imposible” se celebrará a la 1:00 p.m., luego de lo cual, hasta las 9:00 p.m., se podrá venerar la reliquia.