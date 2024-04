Día de las Vocaciones Nativas: La Iglesia sostiene 725 seminarios en tierras de misión

Todo ello le iba suscitando inquietud interior. Al descubrir la vulnerabilidad del ser humana durante la Primaria, encontró que “Jesús es el que da sentido a la vida y el que tiene las respuestas a los grandes interrogantes del ser humano”, ha explicado. Por eso se decidió a ser sacerdote, no sólo “para encontrar en Jesús la respuesta, sino para ayudar a los demás a encontrar estas respuestas”.

Tras pasar por el seminario menor, acudió al seminario mayor interdiocesano, que fue impulsado por la Diócesis de Ávila por acuerdo de la Conferencia Episcopal Española.

“¿Si tus padres no tienen para comer cómo van a sostener una vocación?”, ha planteado como ejemplo de la mentalidad que sucede muchas veces en tierras de misión donde no siempre se entiende “cómo se puede invertir en un estudiante que no va a generar ingresos a la familia”.