Marcha por la Vida en España llama a desenmascarar la cultura de la muerte

Latorre ha denunciado que "se quieren convertir en derechos actos que son objetivamente perversos y que no benefician a nadie. No solamente quitan la vida a los no nacidos o a los enfermos que están al final de su vida, sino que también dejan unas huellas profundas en cada persona que participa en ellos y también en la sociedad".

Una multitud ha recorrido las calles de Madrid en la marcha por la Vida 2024. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Algunos de los asistentes a la marcha portaban pancartas en las que se podía leer “El aborto es un crimen disfrazado de solución”, “El tamaño de su cuerpo no le quitas sus derechos”, “La vida vale desde su inicio hasta su fin natural” o “Rezar no es acosar”. Un grupo de manifestantes marchó tras una pancarta con la frase evangélica “Bendito el fruto de tu vientre”.