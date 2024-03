Luego, las feministas encendieron fogatas al pie de las vallas colocadas en el exterior de la Catedral Metropolitana de México.

🟣 Manifestantes del #8M prenden fuego afuera de la Catedral Metropolitana pic.twitter.com/RSOEkBLEjf — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2024

Manifestantes prenden pancartas a ras de las vallas de la Catedral Metropolitana. #8M #DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/tUpQK7Ua1Q — Uno TV (@UnoNoticias) March 9, 2024

#8M: Manifestantes incendian vallas de la Catedral; no se reportan heridos; sigue el minuto a minuto 👉 https://t.co/bY83JG5jXj



📸: Yulia Bonilla (@yul_bonilla) pic.twitter.com/uIFILHQd5M — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 9, 2024

#Ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana aclara:

Oficiales asignadas a #8M no usan gas lacrimógeno.

Aclaran que usaron extintores en caso de incendios esporádicos cerca de Catedral Metropolitana. pic.twitter.com/TdSp712vyu — Karla Iberia Sánchez (@karlaiberia) March 9, 2024

¿Por qué la violencia feminista contra las iglesias católicas en el 8M?

En diálogo con ACI Prensa, el P. Hugo Valdemar, que fue el director de Comunicaciones de la Arquidiócesis Primada de México por 15 años durante el gobierno pastoral del Cardenal Norberto Rivera, se refirió a las razones de la violencia feminista contra las iglesias católicas, con agresiones que son frecuentes durante sus manifestaciones.

Esta violencia, dijo, "sobre todo se debe a la defensa que la Iglesia hace de la vida desde la concepción hasta su fin natural, y de la condena al crimen abominable del aborto".

"Si las feministas creen y pugnan por el derecho al aborto, y la Iglesia se opone, entonces la ven como su enemiga y se convierte en un blanco de ataque y violencia", señaló.

"Pero no nos engañemos: al fondo no es un odio humano, feminista, sino es el odio de Satanás, que no soporta ni siquiera las cosas sagradas y busca su destrucción. Sin darse cuentas, estas pobres mujeres son el instrumento del odio del demonio".

¿Cómo deben responder los católicos a la violencia feminista?

El P. Valdemar dijo además que frente a la violencia "los católicos tenemos la responsabilidad de defender nuestra fe, no de responder actuando con el odio de las feministas, pero sí siendo firmes en la defensa de nuestros principios irrenunciables y de nuestros templos".

"Es preciso hacer ver que si ellas piden respeto, deben respetar a los demás y que la violencia contra las mujeres no se resuelve creando violencia, caos y destrucción", subrayó.

El sacerdote mexicano subrayó luego que los católicos "sobre todo debemos rezar por esas pobres mujeres, cegadas de odio y violencia, pedir por su conversión y su salvación".