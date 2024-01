Aclaró además que con estas modificaciones no ha querido favorecer la nulidad de los matrimonios, “si no la celeridad de los procesos” y por ello ha deseado que las causas de nulidad matrimonial se tramiten por vía judicial, y no administrativa, “porque lo exige la necesidad de proteger en grado sumo la verdad del vínculo sagrado”.

“Sin oración no se puede ser juez”

El Papa Francisco explicó a los jueces de la Rota Romana que este discernimiento constituye una gran responsabilidad que la Iglesia les confía, “porque influye fuertemente en la vida de las personas y de las familias”.