Empresa de pañales provida causa revuelo con mensaje de Elon Musk: "Tener hijos es salvar el mundo"

Este año, el recorrido de la marcha terminó entre el Capitolio y la Corte Suprema. Con ello se pretendió no sólo conmemorar la victoria del movimiento provida con la anulación del caso Roe v. Wade, sino también dar testimonio a los legisladores de que la lucha por los no nacidos no terminará hasta que se proteja la vida bajo cualquier circunstancia