Cardenal sobre elecciones primarias en Venezuela: “No hay que imponerse unos sobre otros”

“Hay que evitar poner las tendencias para que los extremos —la derecha y la izquierda, o como quieran llamarlos—- se encuentren y se caigan a puños. Las elecciones son una de las tantas formas en que la sociedad tiene para saber qué es lo que quiere”, explica.

Asimismo, indica que en este tipo de procesos “siempre hay que pedir condiciones de igualdad” para todos los actores. “Si no, estaríamos en una imposición de un grupo sobre otro, y ese no es el camino que conduce a la paz”.

“Nosotros hemos sido un ámbito de encuentro entre quienes no se quieren encontrar, y hemos participado de diversas maneras a través del tiempo, no como mediadores sino como facilitadores, para que la gente se encuentre por encima de sus diferencias y se puedan sentar en una mesa de diálogo, que no significa una claudicación”, indicó el Cardenal, alegando que “no es un trabajo nada fácil”.