La Madre Angélica, fundadora del canal católico EWTN, ofreció algunos consejos para vivir intensamente la Semana Santa, que mantienen toda su actualidad.

En marzo de 1994, en un programa transmitido días antes de Semana Santa, la religiosa estadounidense ofreció 5 consejos para llegar bien preparados al Santo Triduo Pascual, recomendaciones que conservan toda su actualidad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram



1. Arrepiéntete y cambia de vida

Al iniciar sus reflexiones, la Madre Angélica se refirió de manera amplia a las apariciones marianas y dijo que todas tienen en común el llamado al “arrepentimiento, y la metanoia, es decir un cambio de vida”.

Cuando se sigue el mensaje de la Virgen María, la persona debe ser “un mejor católico, un mejor cristiano, tiene que hacerte un mejor individuo, más amable, más amoroso, más misericordioso. Tiene que hacerte apreciar más a Jesús, y apreciar más a nuestra Madre, a tu familia”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Tiene que hacerte más amoroso en tu familia y más compasivo. ¡Somos cristianos!”, resaltó.

Luego se refirió a la Biblia, y dijo que “este libro es para ser vivido, no solo leído”.

Hablando de la misericordia de Dios y el pasaje de la mujer adúltera, la Madre Angélica recordó que Jesús le dice: “Ve y no peques más". "Hay una condición para que ella sea perdonada”, subrayó.

2. Recuerda que el Infierno existe

“Muchos teólogos dicen que el Infierno no existe. Cuando estés allí abajo” con alguno de ellos, “lo podrás mirar y decirle ‘tú me metiste aquí’. ¿Te va a hacer eso algún bien? No prestes atención a eso. Es mejor estar en el Cielo y decir ‘te dije que sí existía, pero no escuchabas’”, dijo la religiosa.

La Madre Angélica indicó que la Virgen María no quiere que sus hijos vayan al Infierno, sino que se salven.

“Nuestra Madre está tratando de decirnos: ‘No puedes desafiar siempre a Dios, no puedes matar niños siempre [con el aborto], no puedes enseñar siempre grandes apostasías, errores y mentiras, no puedes siempre arruinar a tus hijos, Dios ve como avanzas hacia ese precipicio que es eterno y Él nos rescata’”.

3. Perdona a tu enemigo

La Madre Angélica explicó que las grandes heridas de las personas se originan “cuando no podemos perdonar”.

“La semana que viene [Semana Santa] es la semana en la que debemos perdonar. Ninguno de nosotros pasó por lo que pasó Jesús que, sin embargo, perdonó. ¿Pueden imaginarse eso? El Viernes Santo vas a la iglesia e imaginas a nuestro querido Señor colgando de ese modo tanto tiempo”.

Esta semana, dijo la religiosa, “me gustaría que ustedes, antes del Viernes Santo, llamen a su enemigo favorito, es decir, al que más odies, del que más hablas y al que le deseas que le ocurran cosas terribles. Llámalo y dile: ‘Te perdono’. Y si la respuesta es ‘no me molestes’, algo que podría decir, no necesitas preocuparte porque ya lo perdonaste”.

4. Reza el Rosario todos los días

La Madre Angélica subrayó la necesidad de rezar el Rosario a diario, ya que “no hay nada más poderoso que la oración”.

Respondiendo a una mujer que llamó al programa, pidiendo oraciones y un consejo para afrontar un problema familiar, la religiosa recordó que “nuestro querido Señor dijo ‘no dejen que el sol se ponga y sigan molestos’ (…). Lo que necesitan saber y lo que quiero decirles es esto: tú y tu hermana recen el Rosario todos los días y estén en paz”.

“Toda mi vida he pensado que cuando una persona muere, hay ese espacio de menos de un segundo entre el juicio y el momento en el que ya no hay más oportunidades, cuando todo queda establecido para siempre. Creo que ese momento de tiempo es aquel en el que por las oraciones una persona puede ver a Jesús un instante. Creo que esa visión podría hacerlos decir: ‘¡Oh Dios, perdóname!’. Es todo lo que necesitan para salvarse”.

“Entonces, no te desalientes buscando resultados. Reza con confianza. Puedo decirles que si confían en el Señor, Él nunca, pero nunca falla. Él es así”, resaltó la religiosa.

“Dios responderá a tus oraciones como respondió a las de [Santa] Mónica por [San] Agustín”, dijo.

5. Aprender a escuchar los problemas de los demás

En otro momento del programa, la Madre Angélica escuchó a un hombre que sufre depresión y que compartió que no tenía ganas de nada.

“Muchas personas sufren de depresión. A veces es física, lo sé, pero a veces pasa que pensamos demasiado en nosotros mismos, en el futuro”, dijo la religiosa.

“A veces los que sufren depresión no rezan, dicen que no pueden, pero debes forzarte a hacerlo diciendo ‘Jesús te amo, ayúdame. No me quiero sentir así’. Y luego hacer algo, ir a una casa de reposo. ‘¡Qué deprimente!’. No, no lo es”.

La religiosa propuso entonces una acción concreta, no sólo para quienes sufren depresión: “Necesitas sentir el amor y la gratitud de otras personas y así salimos de nosotros mismos, de nuestras mentes”.

“Recuerda, alguien te necesita en algún lugar. Alguien necesita tu oración, tu sonrisa, tu atención”, subrayó.

“Hay personas en casas de reposo que tienen nueve o diez hijos y ninguno los visita. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no miras a tu alrededor y ves a tu vecino? ¿Por qué no lo buscas y escuchas un rato sus problemas? De repente terminas diciendo: ‘Y yo pensé que tenía un problema’”.

“Tienes que hacer algo: tienes que rezar, tienes que confiar y luego hacer algo para salir de ti mismo y así salir de la depresión. Y pídele a otros que recen por ti”, alentó la Madre Angélica.

Para concluir, la religiosa alentó a todos “tengan una bendita, llena de gracia y orante Semana Santa: perdona a tu peor enemigo, ama a tu familia y ten una muy bendita Pascua. Que Dios los bendiga”.

Publicado originalmente en marzo de 2023. Actualizado para su republicación.