El tercer lunes de enero de cada año es conocido como el Blue Monday (Lunes azul), considerado por muchos como el día más triste del año.

La tristeza o la depresión no son ajenas a la fe, y muchos santos católicos nos dejaron importantes enseñanzas sobre este tema.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En el presente artículo te presentamos cinco santos que pueden ayudarte en la lucha contra la depresión.

1. San Francisco de Sales

San Francisco de Sales fue conocido como el santo de la amabilidad. Cuando era muy joven, comenzó a tener un pensamiento constante sobre su propia condenación, que lo hacía estar convencido de que iría al Infierno.

Esta idea incesante lo llevó a perder el apetito y sufrir noches continuas de insomnio, lo que repercutió en su salud. San Francisco adelgazó demasiado y se temía que enloqueciera por la falta de sueño.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Entonces le pidió a Dios: "No me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguirte amando siempre". En la iglesia de San Esteban de París, arrodillado ante la imagen de la Virgen, pronunció la famosa oración de San Bernardo: "Acuérdate, oh piadosísima Virgen María…" y así logró recuperar milagrosamente la paz interior.

2. Santa Teresita del Niño Jesús

Santa Teresa de Lisieux relató en sus escritos que de niña sufría de una enfermedad que, por los síntomas, se asemeja a lo que hoy se conoce como depresión. Y allí confesó, además, cómo fue liberada de este mal gracias a la "Virgen de la Sonrisa".

"13 de mayo de 1883, fiesta de Pentecostés. Sobre la cama, puse mi mirada hacia la imagen de Nuestra Señora y… de pronto la Santísima Virgen me ha parecido bella, tan bella que nunca vi algo semejante, su rostro exhalaba una bondad y una ternura inefables, pero lo que caló hondo en mi alma fue la 'sonrisa encantadora de la Santísima Virgen'", escribió la santa carmelita.

"En ese momento se fueron todas mis penas, dos gruesas lágrimas rodaron por mis mejillas y cayeron por mi rostro, eran lágrimas de pura alegría… ¡Ah! -pensé-, la Santísima Virgen me sonrió, estoy feliz… (…) Fuera por causa de ella, por sus intensas oraciones, que tuve la gracia de la sonrisa de la Reina de los Cielos…", agregó.

3. San Juan de Dios

San Juan de Dios, fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios, dirigió un hospital para los pobres, en el que trabajó incansablemente por diez años. El santo ayunaba constantemente y se desvelaba ocupándose de los enfermos, al punto de que sus continuos resfriados perjudicaron su salud.

Conocido como patrono de los que trabajan en hospitales, se puede recurrir a él para pedir su intercesión cuando se padece depresión.

Se puede encontrar una oración para pedir su intercesión AQUÍ

4. Santa Flora de Beaulieu

Santa Flora de Beaulieu ingresó al convento de las monjas "hospitalarias" de la Orden de San Juan de Jerusalén. Desde su ingreso tuvo que afrontar toda clase de pruebas espirituales.

La santa comenzó a sufrir un período intenso y prolongado de depresión que afectó su comportamiento, al punto de enfadar a sus compañeras, quienes insistían en tratarla como demente.

Sin embargo, con la ayuda de un confesor comprensivo que creyó en ella, hizo grandes progresos en la vida espiritual y Dios le concedió las más extraordinarias gracias místicas.

5. Santa Hildegarda de Bingen

Santa Hildegarda de Bingen fue una religiosa benedictina que vivió en el siglo XII y a quien le fueron reveladas las causas de algunas enfermedades y sus tratamientos.

La santa no tenía estudios, por lo que siempre manifestó que toda su sabiduría venía de visiones del Cielo, en las que "una voz viva" le dictaba e indicaba que cada enfermedad tenía un remedio que ofrecía la naturaleza.

En base a esas visiones, Santa Hildegarda escribió varios libros de medicina en los que muestra que el ser humano no está condenado a la enfermedad, sino que puede evitarla o curarla de una forma natural llevando un modo de vida coherente.

La santa alemana descubrió asimismo algunos tratamientos para afrontar dolencias como la depresión.

Puedes conocer más AQUÍ.