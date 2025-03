Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que destaca la dignidad y el valor que aportan al mundo las personas con esta condición.

Impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la conmemoración pretende ser una llamada a promover acciones que garanticen sus derechos.

Debido a que la condición que poseen las personas con síndrome de Down triplica el cromosoma número 21, lo que se conoce como trisomía 21, la ONU decidió que la fecha sea el 21 de marzo (21/3).

El propósito es recordar "la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades".

Según la ONU, "la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos".

Lamentablemente, en algunos países como Reino Unido, si se detecta o se sospecha durante el embarazo que el feto tiene síndrome de Down, es razón suficiente para que la madre aborte, ya que está dentro del supuesto considerado como "malformación fetal".

De acuerdo a un estudio publicado en 2020 por la European Journal of Human Genetics, entre 2011 y 2015 el número de bebés con síndrome de Down que nacieron en Europa se redujo a la mitad.

En 2022, la ONU alentó a pensar en lo que significa la palabra inclusión, sugiriéndola como una pregunta que cada persona debía completar con su reflexión.

En 2025, las Naciones Unidas organizan la 14ª Conferencia del Día Mundial del Síndrome de Down, en la que expertos en la materia “hablarán de los sistemas de apoyo y de lo que hay que mejorar" en el cuidado y atención de las personas con esta discapacidad.

Además, durante la conferencia, la Red Internacional del Síndrome de Down "hace un llamamiento a todos los gobiernos para que mejoren los sistemas de apoyo" hacia estas personas.

“Muchos países no tienen sistemas de apoyo que satisfagan las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. O los sistemas de apoyo que tienen no respetan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Los gobiernos deben asegurarse de que existe un sistema de apoyo, para que las personas con discapacidad estén incluidas en la comunidad”, expresó la Red Internacional del Síndrome de Down.

El Síndrome de Down

Este síndrome fue descubierto por el investigador John Langdon Down en 1866, aunque no supo las causas que lo provocaban.

En 1958 el investigador católico Jérôme Lejeune descubrió que se trataba de una alteración cromosómica: la trisomía del par cromosómico 21, y publicó su descubrimiento en la revista Nature en 1959.

La principal consecuencia del síndrome de Down es la discapacidad cognitiva, aunque se ha demostrado que con una estimulación temprana ésta puede reducirse de manera significativa.

Lejeune estuvo nominado para el Premio Nobel, pero su candidatura no salió adelante por su postura a favor de la vida y en contra del aborto de los niños con esta alteración genética. Este científico francés fue nombrado por el Papa Juan Pablo II miembro de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano.

Jérôme Lejeune nació el 13 de junio de 1926 en Francia y falleció en 1994. Tras su descubrimiento, sufrió una gran decepción al darse cuenta de que los gobiernos utilizaban la detección del síndrome de Down para abortar a estos niños, y no para contribuir en el tratamiento de esta discapacidad.

Por ello, dedicó su vida a defender a estos niños y se opuso a la ley de aborto en Francia, pese a que esto le costó el rechazo de parte de la comunidad científica y dejó de recibir donaciones para su investigación.

Actualmente, se encuentra en proceso de beatificación. El 21 de enero de 2021, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto del Dicasterio para las Causas de los Santos que reconoce sus virtudes heroicas, paso previo para su reconocimiento como beato.

La Fundación Jérôme Lejeune se dedica a la investigación, la formación, la atención y la sensibilización ante el síndrome de Down.

Este año, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la fundación publicó un video en el que recuerdan la importancia del cuidado especializado en cada una de las etapas de la vida de las personas con esta condición, para que logren alcanzar la vida larga y plena que se merecen.