Cada 9 de agosto, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida como Santa Edith Stein. Su testimonio de conversión del judaísmo al catolicismo sigue conmoviendo a miles de fieles en todo el mundo.

A continuación, presentamos 13 datos inspiradores sobre su vida, caracterizada por su intelecto, caridad y sacrificio, especialmente en los campos de concentración nazis.

1.- Desde niña mostró un intelecto superior

Edith nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia (Polonia) y desde pequeña “tenía una memoria formidable y todo lo retenía”. Incluso en el jardín de infantes “aventajaba intelectualmente a todos los niños”, describió su hermana Erna Biberstein-Stein.

Por ello, ingresó a la escuela antes de lo acostumbrado en la época, donde “obtuvo resultados brillantes”.

2.- Destacó antes que un influyente filósofo del siglo XX

En su juventud, Edith estudió Historia y Filosofía en la Universidad de Gottiengen. Sus trabajos impresionaron tanto a su profesor Edmund Husserl, que la escogió como su asistente de cátedra antes que a Martín Heidegger, uno de los pensadores y filósofos más influyentes del siglo XX.

3.- Sirvió en la Cruz Roja

Durante la Primera Guerra Mundial, Edith Stein se enlistó en la Cruz Roja para servir como enfermera en un hospital austriaco hasta que este fue cerrado en 1916.

“Allí, como en todas partes, trabajó con toda el alma, siendo estimada tanto por los heridos como por las compañeras y superiores”, indicó su hermana Erna.

4.- Escribía poesías para sus seres queridos

El día de la boda de Erna, Edith compuso “hermosas poesías para todas las sobrinas y sobrinos”. Su hermana relató que “en ellas revivían las experiencias más placenteras de nuestros años estudiantiles y de nuestra infancia”.

5.- Santa Teresa de Jesús influyó en su conversión

Durante su adolescencia, Edith se alejó del judaísmo, religión profesada por su familia. En 1921 conoció a una viuda que la hizo acercarse a Dios y comenzó a leer la biografía de Santa Teresa de Jesús.

Luego de atravesar una profunda crisis, se bautizó en la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922.

6.- Duro paso del judaísmo al catolicismo

Erna relató que Edith le confió su decisión de convertirse al catolicismo y le pidió que se lo contara a su madre, ya que “esta decisión significaba un duro golpe para quien era una auténtica creyente judía y consideraba como apostasía el que Edith aceptase otra religión".

Confesó que para ella también “resultó difícil” su conversión, sin embargo, señaló que “teníamos tanta confianza en el convencimiento interior de Edith, que aceptamos su paso muy a pesar nuestro, después de haber intentado vanamente disuadirla por causa de nuestra madre”.

7.- Ingresó al Carmelo a los 42 años

Edith Stein pasó los siguientes años trabajando como profesora, escribiendo libros y recibiendo propuestas para enseñar en varias universidades, incluyendo Sudamérica, pero sintió el llamado del Señor.

Luego de un proceso de discernimiento vocacional, en 1934, a la edad de 42 años, ingresó al Carmelo y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz.

8.- Su hermana también se convirtió al catolicismo

Su hermana Rosa también se convirtió al catolicismo. En ese entonces la situación de los judíos en Alemania empeoró y tanto ella como Edith fueron trasladadas a una comunidad carmelita en Holanda.

9.- Rechazó ir a Suiza para quedarse con su hermana

Los nazis comenzaron a detener a los judíos en Holanda y, para protegerse, Edith pidió una visa a Suiza para mudarse con su hermana Rosa al Convento de Carmelitas de Le Paquier. Le dijeron que solamente podían aceptarla a ella, pero no a Rosa.

Edith decidió quedarse con su hermana y empleó su tiempo en terminar de escribir “La Ciencia de la Cruz”.

10.- Escribió un libro sobre el valor de la mujer

Edith Stein fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en Filosofía y se destacó por su brillante intelecto en un campo que tradicionalmente había sido dominado por los hombres.

Antes de ingresar a la vida religiosa, la santa dio conferencias sobre el valor y el aporte de la mujer para la sociedad contemporánea. Su pensamiento sobre el tema está plasmado en el libro “La mujer: Su naturaleza y misión”.

11.- Los nazis la arrestaron por su origen judío

Debido a su origen judío, Edith fue arrestada el 2 de agosto de 1942 por los nazis, quienes irrumpieron en el Carmelo de Echt y se la llevaron junto con Rosa.

Un testigo narró que la santa tomó la mano de su hermana y le dijo: “Ven Rosa, vamos a ir por nuestra gente”.

12.- Estuvo en dos campos de concentración

Edith y Rosa fueron llevadas al campo de concentración de Westerbork. Allí, la santa daba consuelo y ayudaba a los prisioneros, quienes vivían en condiciones inhumanas y en medio de constantes humillaciones por parte de los nazis. El testimonio de serenidad y caridad de Edith fue dado a conocer por los presos.

Durante la madrugada del 7 de agosto de 1942, la santa fue llevada en un tren junto con otros mil presos al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia.

13.- Ofreció su martirio por la conversión de Alemania

Santa Edith Stein llegó a Auschwitz el 9 de agosto de 1942 e inmediatamente fue conducida a la cámara de gas.

La mártir ofreció su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania.

Fue canonizada en 1998 por San Juan Pablo II, quien la llamó “mártir por amor”.

Esta noticia se publicó originalmente el 8 de agosto de 2018.