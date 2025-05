El 13 de mayo, la Iglesia Católica conmemora la festividad de la Virgen de Fátima, quien se manifestó en 1917 a los tres jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, en Cova da Iria, Portugal.

Aquí te ofrecemos 7 datos esenciales que todo católico debería conocer sobre estas revelaciones.

1. La Virgen se apareció 6 veces en Fátima

Aunque se suele hablar de la "aparición" de la Virgen de Fátima, en realidad fueron seis las veces en que María se apareció a los pastorcitos.

Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. El 13 de mayo de 1917, los tres niños vieron a la Virgen, quien les indicó, entre otras cosas, que regresaría todos los días 13 a la misma hora en los próximos meses.

La Madre de Dios también reveló a los niños, en su segunda aparición, que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. Sor Lucía Dos Santos falleció el 13 de febrero de 2005.

En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le reveló el secreto de Fátima. Según los informes, se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó.

El 13 de agosto, día en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova da Iria, ya que fueron retenidos por el administrador de Ourém. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Valinhos.

Los pastorcitos volvieron a ver a la Virgen María el 13 de septiembre, en Cova de Iría.

En la última aparición, el 13 de octubre de 1917, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado “Milagro del sol”. Según los testimonios, luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver al sol temblar en una especie de “danza”.

2. Francisco y Jacinta murieron pronto, y Lucía se hizo religiosa

Una pandemia de gripe española arrasó Europa en 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Es mismo año, Francisco y Jacinta contrajeron la enfermedad y fallecieron en 1919 y 1920, respectivamente. Por su lado, Lucía ingresó al convento de las Hermanas Doroteas.

El 13 de junio de 1929, en la capilla del convento en Tuy (España), Lucía tuvo otra experiencia mística en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María.

La Madre de Dios le señaló: "Ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio" (S. Zimdars-Schwartz, Encuentro con María, 197).

El 13 de octubre de 1930, el Obispo de Leiria (ahora Leiria-Fátima) proclamó que las apariciones de Fátima son auténticas.

3. Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de las apariciones

Entre 1935 y 1941, por órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió cuatro memorias de los acontecimientos de Fátima.

En la tercera memoria -publicada en 1941- escribió las dos primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar.

En la cuarta memoria añadió una frase, al final de la segunda parte: "En Portugal, se conservará siempre el dogma de la fe, etc.". Esta frase fue la base de mucha especulación y se comentó que la tercera parte del secreto se refería a una gran apostasía.

Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las tres partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagre a su Inmaculado Corazón, a través del Papa y los obispos del mundo.

El 31 de octubre de 1942, el venerable Papa Pío XII consagró no sólo a Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo.

En 1943, el Obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo. No lo escribió sino hasta 1944, pero el texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960.

4. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios Papas

El secreto se mantuvo con el Obispo de Leiria hasta 1957, cuando fue solicitado (junto con copias de otros escritos de la Hermana Lucía) por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe (hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe) del Vaticano.

Según el Cardenal Tarcisio Bertone, el secreto fue leído por San Juan XXIII y San Pablo VI. "Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del ‘secreto’ tras el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo 1981", agregó.

Después de leer el secreto, el San Juan Pablo II se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima: “Fue la mano de una Madre que guió la trayectoria de la bala”, detalló el Purpurado.

San Juan Pablo II decidió que se hiciera público en el año 2000.

Para saber más del tercer secreto de Fátima puede ingresar al siguiente enlace

5. Las claves del secreto: arrepentimiento y conversión

El entonces Cardenal Joseph Ratzinger (después Papa Benedicto XVI), entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que la clave de la aparición de Fátima es su llamado al arrepentimiento y a la conversión. (Comentario Teológico).

Las tres partes del secreto sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de manera contundente.

6. La primera parte del secreto es una visión del infierno

La primera parte del secreto -la visión del infierno- es para muchos la más importante, porque revela lo que les espera a las personas después de la muerte, si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten.

7. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón

En la segunda parte, la Virgen María manifiesta: "Has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón".

Después de explicar la visión del infierno, la Madre de Dios habló de una guerra que "iniciará durante el pontificado de Pío XI". Esta fue la Segunda Guerra Mundial, ocasionada, según Sor Lucía, por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente el 13 de mayo de 2020 en el National Catholic Register. Ha sido actualizado para su republicación.