Cada 24 de noviembre damos inicio a la Novena dedicada a San Francisco Javier S.J., don Francisco Jasso Azpilicueta, nacido el 7 de abril de 1506 en Navarra, España. Convertido en misionero de la Compañía de Jesús (jesuitas) viajó a proclamar el Evangelio a Oriente donde encontró la muerte cuando estaba a punto de llegar a la China Continental. Este santo es considerado patrono de las misiones y se le suele llamar ‘el apóstol de las Indias’ (por la connotación que tenía el término en el siglo XVI).

San Francisco Javier falleció el 3 de diciembre de 1552 a la edad de 46 años en la isla de Sanchón (Shangchuan, derivación de São João, San Juan), perteneciente en ese momento al Imperio portugués.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Movido por el deseo de ganar almas para Cristo

Dijo alguna vez el ilustre misionero jesuita: “Si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá. Pero no hay sino almas para salvar".

Endomendémonos a su intercesión y anunciemos sin miedo a Cristo vivo, “Camino, Verdad y Vida” para toda la humanidad.

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de contrición

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.

Oración para todos los días

Amabilísimo y amantísimo Santo: adoro contigo humildemente a la Divina Majestad y le doy gracias por los singulares dones de gracia que te concedió en vida y por la gloria de que ya gozas. Te suplico con todo el afecto de mi alma me consigas, por tu poderosa intercesión, la gracia importantísima de vivir y morir santamente. Te pido también me alcances la gracia especial que pido en esta novena... (Aquí se piden las gracias espirituales y temporales que se desean). Y si lo que pido no conviene a mayor gloria de Dios y bien de mi alma, quiero alcanzar lo que para eso fuere más conveniente. Amén.

Un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

Oración final

(Se puede terminar con la siguiente oración atribuida a San Francisco Javier)

Eterno Dios, Creador de todas las cosas: acuérdate que Tú creaste las almas de los infieles, haciéndolas a tu imagen y semejanza.

Mira, Señor, cómo en deshonra tuya se llenan de ellas los infiernos. Acuérdate, Padre celestial, de tu Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, padeció por ellas. No permitas que sea tu Hijo por más tiempo menospreciado de los infieles, antes aplacado con los ruegos y oraciones de tus escogidos los Santos y de la Iglesia, Esposa muy bendita de tu mismo Hijo, acuérdate de tu misericordia, y olvidando su idolatría e infidelidad, haz que ellos conozcan también al que enviaste, Jesucristo, Hijo tuyo, que es salud, vida y resurrección nuestra, por el cual somos libres y nos salvamos; a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.

Oración. Oh Dios, que quisiste agregar a tu Iglesia las naciones de las Indias por la predicación y por los milagros de San Francisco Javier: concédenos que, venerando la gloria de sus insignes merecimientos, imitemos también los ejemplos de sus heroicas virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.