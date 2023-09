Hoy se celebra a San José de Cupertino, el santo que podía volar

18 de septiembre de 2023 / 12:01 AM

Cada 18 de septiembre, celebramos a un santo que nos enseña mucho sobre la confianza en la oración: San José de Cupertino (1603-1663).

¡No te canses de rezar!

“Rezar, no cansarse nunca de rezar. Que Dios no es sordo ni el Cielo es de bronce. Todo el que le pide, recibe”, decía este gran franciscano, expresando de manera inmejorable cuánto había hecho Dios en su vida gracias a su oración perseverante. Como muestra, basta un “pequeño” detalle: José no fue bueno en los estudios, pero de Dios recibió las fuerzas y la luz necesarias para salir adelante. Hoy, no por azar, se le considera patrono de los estudiantes.