Don Bosco experimentó en su vida una plena confianza en la Divina Providencia y en María Auxiliadora, lo que le permitió vivir la alegría de ser cristiano, y transmitirla a los demás. Por eso, incluso cuando estaba en problemas, Don Bosco se veía aun más alegre.

Esa actitud que estuvo presente durante toda su vida se refleja en distintas frases que los católicos atesoramos como un modelo a seguir. A continuación, compartimos siete frases y canciones que se han hecho en su memoria:

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

1. “Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará tu alma”.

2. “Si quieres una vida alegre y tranquila, procura estar siempre en gracia de Dios”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

3. “¿Queréis estar siempre satisfechos y risueños? Es la obediencia la que nos lleva a esa alegría”.

4. “Con la comunión frecuente os haréis muy queridos a Dios y a los hombres, y María Santísima os concederá la gracia de recibir los Santos Sacramentos al fin de la vida”.

5. “Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse”.

6. “Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución”.

7. “Haced lo que podáis, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Confiad siempre en Jesús Sacramentado y María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”.

Este artículo se publicó originalmente el 30 de enero de 2023 y ha sido actualizado para su republicación.