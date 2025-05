Mayo siempre será un mes especial: es el mes que la Iglesia dedica a la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra.

El mes que hoy empieza ha de ser tiempo propicio para renovar el amor que todos los bautizados debemos profesar a la mujer que Dios eligió -desde la eternidad- para ser madre de su Hijo, Jesucristo, el Verbo hecho carne para redención del género humano. ¡Cómo no volver la mirada hacia Ella, que nos mira primero con dulzura y compasión! No es casualidad que Dios haya querido crecer al calor de una madre como María y recibir sus amorosos cuidados.

Vivamos este mes de la mano de María

En el plan de salvación, la Santísima Virgen María ocupa un lugar especial. En virtud de su maternidad, fue concebida inmaculada, y por fidelidad a su Hijo, ha sido coronada como Reina del Cielo y de la Tierra. Por eso, no hay santidad sin el concurso de María, porque toda Ella -dichos y obras- lleva a Cristo. ¡Quién conoce mejor a un hijo que una madre! ¡Qué hijo bueno y noble no conoce a su madre o la ama con todo el corazón!

Habría que ser uno un poco o muy necio para no dejarse abrazar por esa Madre amorosa que Jesús nos regaló. En consecuencia, ¡cómo no dedicar un tiempo para conocerla mejor y mejorar el trato con Ella, que conoció y amó a Jesús como nadie en la tierra! Y que, no lo olvidemos, ama a cada uno de sus hijos, los seres humanos, con cariño y ternura semejantes.

La Iglesia, en su sabiduría, pide a sus hijos que estén pendientes de la Madre de manera especial durante este mes y sean particularmente agradecidos por todos sus cuidados.

Modelo para todo cristiano

Otro aspecto que debemos considerar y meditar es que María, la más humilde entre todas las mujeres, es modelo para todos, hoy, en el aquí el ahora, y lo es de manera particular para cada mujer, tal y como lo expresó el Papa Francisco en abril de 2014 en su mensaje (desde Roma) a los 20 mil jóvenes que se hallaban reunidos en Buenos Aires, Argentina:

“Hay un solo modelo para ustedes, María: La mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció. La que en cuanto supo lo que su prima necesitaba, se fue corriendo, la Virgen de la Prontitud. La que se escapó como refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo”, afirmó el Papa en esa ocasión.

Primera discípula

Años después, el Papa Francisco llamaba a María “la primera discípula de Jesús” en una de sus catequesis (24 de agosto de 2021), y nos recordaba que “María está allí, rezando por nosotros, rezando por quien no reza. ¿Por qué? Porque ella es nuestra Madre”.

La Virgen, por Jesús, nos ha acercado el cielo y su vida es la mejor prueba de que es posible alcanzarlo: “Ella nos muestra que el cielo está al alcance de la mano, si también nosotros no cedemos al pecado, alabamos a Dios con humildad y servimos a los demás con generosidad” (Francisco, Ángelus, 15 de agosto del 2022).

¡Un santo mes de mayo para todos! Caminemos de la mano de María.

Para profundizar y vivir cada día este mes dedicado a la Santísima Virgen, “Primera patena de la Sabiduría Eterna”, ingrese al especial del Mes Mariano en: https://www.aciprensa.com/recursos/mayo-mes-de-maria-2307/ .