La construcción de una cruz de 170 metros de alto avanza en el estado mexicano de Nuevo León, como parte del “Memorial de la Misericordia”, que incluye también una imagen gigante de la Virgen de Guadalupe.

Este 2 de febrero, Mons. Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, bendijo los cimientos de la cruz y presidió una Misa. En la homilía, el prelado indicó que la cruz de Cristo es un signo que busca “generar esperanza y proponer un faro de luz para los corazones de la gente”.

Construcción de la Cruz de la Misericordia. Crédito: Arquidiócesis de Monterrey

“Memorial de la Misericordia”

Según el sitio web del “Memorial de la Misericordia”, este proyecto nació de la inspiración de haber recuperado una imagen de la Virgen de Guadalupe que se creía perdida desde 2010.

Ese año, un huracán azotó la ciudad tiran al río de Santa Catarina la imagen de la virgen de diez toneladas y casi 13 metros de altura, la cual había sido instalada con la ocasión de la visita de San Juan Pablo II a Monterrey.

Años más tarde, tras el paso del huracán Hanna en 2020, la imagen original fue encontrada de manera inesperada por un albañil.

Imagen de la Virgen de Guadalupe encontrada en el lecho del río Santa Catarina, en Monterrey. Crédito: Francisco Zuñiga Esquivel.

Tras este hallazgo, surgió la iniciativa de construir una explanada en la cima del Cerro de la Loma Larga, así como la colocación de una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe de 15 metros de altura, la edificación de la cruz de 170 metros y otros atractivos de turismo religioso en la ciudad de Monterrey.

Los responsables del memorial explican que su propósito es “agradecer y alabar a Dios por su infinito amor y misericordia”, así como “fortalecer la fe y la esperanza en un mundo que tanto lo necesita”, y “aprender de Jesús en la cruz a vivir la misericordia en nuestras vidas”.

Diseño de la Virgen y la cruz

Como parte del proyecto, se construyó una explanada en la cima del cerro y se instaló una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe de 15 metros de altura, elaborada en acero, cuyo diseño fue simplificado a partir de la escultura original para hacer viable su construcción. La imagen, colocada en 2021, mide 12 metros, más 3 metros de basamento.

En la parte inferior de la escultura, a la altura del ángel, se colocaron diversos elementos simbólicos, entre ellos sacramentales, tierra de los cinco continentes, agua de importantes santuarios marianos como Guadalupe, Fátima y Lourdes, así como agua del río Jordán y tierra de Jerusalén. También se integraron fragmentos de la imagen original recuperada en 2020.

Por su parte, la cruz de 170 metros de altura, con brazos de 90 metros y una base de 12 por 12 metros, fue diseñada por el fallecido Fray Gabriel Chávez de la Mora, reconocido arquitecto sacro y autor, entre otras obras, de la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México.

El sitio web del proyecto explica que el diseño contempla dos franjas de luz, una azul y otra roja, que recorrerán la cruz, “representando el agua y la sangre que brotaron del Corazón traspasado de Jesús, signo visible de su Misericordia”. Además, un haz de luz cruzará de extremo a extremo, simbolizando que Cristo “ilumina a las naciones y vence toda oscuridad”.

En el centro de la cruz se proyecta una capilla de adoración perpetua, además de la construcción de un templo a los pies de la cruz.

Ambas obras se enmarcan en la conmemoración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se celebrarán en 2031, y los 2.000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, en 2033.