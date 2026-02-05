La Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), una de las pioneras de la comunicación católica en el continente, protagoniza un gran cambio: a partir de febrero, forma parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), una nueva etapa en su camino institucional.

A punto de cumplir 70 años al servicio de la comunicación de la Iglesia —lo celebra el próximo junio—, AICA inaugura un nuevo capítulo en su historia, que busca poner en valor la trayectoria y el trabajo de su recordado director Miguel Woites, fallecido en 2023 tras 66 años al frente de la agencia, y de sus hijos, que continúan su tarea con el foco en la comunión, la verdad y la misión.

Miguel Woites. Crédito: AICA

Al respecto, el director de AICA, Eduardo Woites, señaló a ACI Prensa: “La verdad es que mi padre nos dejó una vara muy alta y nosotros la seguimos, es nuestro apostolado casi familiar, cada uno individualmente lo emprendió y ha hecho carne que la noticia de la iglesia tiene que circular y darse a conocer más y más, objetiva y verazmente, antes que cualquier primicia o mala interpretación”.

La decisión de integrar la emblemática agencia de noticias al episcopado surge del trabajo conjunto entre el Arzobispado de Buenos Aires, la Secretaría General y la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal, y el equipo de AICA.

Lo que se pretende con este paso es que AICA pueda contar con un marco claro de pertenencia institucional, y fortalecer el acompañamiento necesario para sostener y proyectar su tarea informativa.

Sobre la integración a la CEA, Woites reconoció que “es un anhelo importante que hace bastantes años estamos tratando de lograr, porque AICA nació en el seno de la Conferencia Episcopal y su tarea siempre fue para toda la Iglesia”.

Asimismo, considera este paso “como una confirmación de Dios” sobre la tarea que realizan. “Creo que el rezo de mi padre —ahora desde el cielo— dio sus frutos, porque volviendo a estar integrados a la Conferencia Episcopal, la continuidad de la agencia está asegurada. Eso era también mi anhelo”, sostuvo.

De este modo, con la conducción de la Secretaría General del episcopado, y el trabajo mancomunado de AICA y la Oficina de Comunicación y Prensa, se buscará fortalecer la articulación pastoral y comunicacional, ampliando las posibilidades del servicio informativo de la Iglesia.

El encargado de la Oficina de Comunicación y Prensa del Episcopado, P. Máximo Jurcinovic, por su parte, recordó que el proceso que hoy se concreta comenzó en 2024 con una visita del presidente de la CEA, Mons. Marcelo Colombo, a los hermanos Woites, apenas iniciado su trienio al frente del episcopado.

En ese marco, desde la agencia “le pidieron poder empezar a mirar este camino de conservar AICA en el futuro, más allá de las personas concretas que están hoy en día”, recuerda.

Mons. Colombo junto a Mons. Raúl Pizarro, secretario general de la CEA, aceptaron la propuesta y comenzaron un camino de revisión, junto con explorar las vías administrativas, jurídicas y pastorales para que se pudiera concretar este hito.

En el proceso de diálogo y conocimiento de la realidad de la agencia participaron Mons. Pizarro y el P. Jurcinovic, por el Episcopado; los miembros de AICA; el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Pedro Cannavó; y el sacerdote encargado de la comunicación del arzobispado, P. Facundo Fernández Buils, un camino que “nos hizo crecer un montón”, asegura.

El P. Jurcinovic considera que este “es un momento de recuperación de una comunión histórica que hay entre la Conferencia Episcopal Argentina y la Agencia AICA, recordando que fue la Conferencia Episcopal, en un formato distinto que existía en ese momento, que le pidió a Miguel Woites fomentar una agencia de noticias católicas”.

Por otro lado, valora el hecho de poder detenerse en estos 70 años de historia para, desde allí, construir una visión a futuro, conservando las fortalezas de la agencia como tal, para que los valores que guían su trabajo excedan a las personas y se sostengan en el tiempo.

Además, aclara en que no sólo se trata de un camino administrativo y jurídico, sino y ante todo pastoral, “porque se trata de ver cómo fortalecer la información católica en Argentina y en el mundo”.

"También nos pareció bueno que, ante el desarrollo de las distintas plataformas que existen hoy, AICA y la Conferencia Episcopal puedan explorar un camino de comunión y sobre todo de fortalecer y compartir recursos para que cada uno, en su misión concreta, pueda seguir desarrollándose”.

“Ahora comenzará un camino de fortalecer ese conocimiento y de ir explorando alternativas que nos ayuden a potenciar el servicio de AICA, desde la Conferencia Episcopal Argentina, con toda la tradición y el lugar que ya tiene la Agencia en estos 70 años que celebraremos juntos en junio”, anticipó.