La película El Apocalipsis de San Juan llegará a los cines de Estados Unidos del 15 al 17 de febrero. La producción, escrita, dirigida y producida por el cineasta argentino Simón Delacre, propone una exploración cinematográfica del último libro de la Biblia.

El filme se proyectará en versiones dobladas al inglés y al español, con una función exclusivamente en español el 16 de febrero, según la información proporcionada por la productora Caravel Films.

“El Apocalipsis de San Juan es una narración visual impresionante que despertará al público sobre un tema que rara vez se explora”, afirmó Ray Nutt, CEO de Fathom Entertainment, el distribuidor global de la cita.

“Las audiencias de fe, tanto en inglés como en español, encontrarán en El Apocalipsis de San Juan una experiencia cinematográfica que vale la pena vivir en salas este mes de febrero. Lleva al espectador a un viaje extraordinario a través de las visiones contempladas por el apóstol San Juan”, añade.

El director señaló además que el docudrama ofrece “una exploración cinematográfica sin precedentes” que guía al público por los misterios del texto bíblico. “Al dar vida a estas visiones antiguas, la película presenta un argumento contundente: que el Apocalipsis es una profecía próxima a cumplirse”, agregó.

Según Caravel Films, la producción ya ha sido distribuida en más de 20 países de habla hispana, entre ellos México y Colombia, donde tuvo un desempeño comparable al de grandes estrenos comerciales.

La obra también incorpora enseñanzas de los Padres de la Iglesia y reflexiones de pensadores católicos como Josef Pieper, San John Henry Newman, Bartholomew Holzhauser y el P. Leonardo Castellani.

“No se trata sólo de una película sobre el fin de los tiempos, sino de una exploración de la fe, la profecía y las preguntas más profundas de la humanidad sobre el presente y el futuro” afirmó Delacre.

Las entradas estarán disponibles desde el 9 de enero a través de Fathom Entertainment y en las boleterías de los cines participantes.

Simón Delacre es fundador de Caravel Films y cuenta con trayectoria en cine de ciencia ficción y cortometrajes. De acuerdo con la productora, el proyecto surge tras más de diez años de estudio del Libro del Apocalipsis guiado por los Padres de la Iglesia y autores católicos, con el objetivo de combinar formación espiritual y narrativa cinematográfica.



