Videos de supuestos frailes, como el popular “Fray Martín” en Instagram, y religiosas en redes sociales están siendo creadas con inteligencia artificial (IA), lo que genera desinformación, advirtió el músico católico e influencer Pablo Martínez en declaraciones a EWTN Noticias.

“Se nos presenta un desafío”, afirmó Martínez, al advertir que detrás de estos contenidos “no sabemos quién está”: “Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una empresa, no lo sabemos”. Según explicó, esta falta de transparencia busca justamente ocultar la identidad real de quienes producen y difunden estos mensajes.

Martínez recordó que el Papa León XIV ha alertado sobre la suplantación de identidades mediante la IA y el uso de tecnología sin responsabilidad ética. En ese contexto, subrayó que hoy “se hace sumamente necesario formar nuestra capacidad, nuestro criterio y nuestra forma de evaluar los contenidos que vamos recibiendo en las redes sociales”.

Consultado sobre cómo descubrir estas identidades falsas, el influencer señaló que los aspectos técnicos son cada vez menos evidentes. “Ya no pasa solo por ver la iluminación del rostro o cómo se mueve una persona”, explicó, porque “la simulación se hace cada vez más perfecta”.

En su experiencia personal, afirmó que la clave estuvo tanto en la imagen como en el mensaje. “No es solo lo que muestra, sino también lo que dice”, indicó. Al no encontrar información que confirmara la existencia real del supuesto fraile Martín y una religiosa que circulaban en redes, decidió investigar más a fondo y cotejar el material incluso con la propia IA, que le confirmó indicios de haber sido generado por la misma.

En el plano espiritual, Martínez advirtió que muchos de “estos contenidos apelan a las emociones y ofrecen mensajes que las personas quieren escuchar”. “Se está generando un consumo de contenidos de lo que uno quiere escuchar, y la fe no es eso. La fe no es ‘on demand’, no es escuchar lo que yo quiero escuchar, sino lo que Dios me dice”, afirmó.

Al responder a quienes sostienen que estos mensajes “positivos” pueden ser útiles aunque provengan de personajes ficticios, Martínez fue claro: “La tecnología, como herramienta para ayudar al desarrollo humano, es válida, pero se vuelve peligrosa cuando se presenta como un oráculo de consejos”.

En ese sentido, advirtió que los algoritmos están diseñados para “ofrecernos aquello que buscamos”, lo que puede llevar a confundir la fe con una satisfacción inmediata. “La fe no me anestesia”, afirmó, sino que “me libera”. “Jesús vino para darme una verdadera libertad, y esa conquista interior implica también recibir las correcciones de Dios”.

Finalmente, Martínez subrayó que la IA “no me va a pedir que cambie”, sino que puede mantener a la persona “supeditada a eso que me esclaviza”. Por ello, llamó a un “mayor discernimiento y a una formación de la conciencia moral”, especialmente para acompañar a las personas más vulnerables frente a la desinformación.



