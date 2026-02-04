Febrero de 2026 marca 100 años de conmemoración del Mes de la Historia Negra en los Estados Unidos y los obispos católicos están marcando el hito.

El obispo Daniel E. Garcia, presidente del subcomité para la Promoción de la Justicia y la Reconciliación Racial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), y el obispo Roy E. Campbell, presidente del subcomité de la USCCB sobre Asuntos Afroamericanos, conmemoraron el aniversario exhortando a los fieles a “ser fieles custodios de la memoria” y “valientes testigos de la verdad”.

En un comunicado publicado el 3 de febrero, los obispos destacaron el aniversario y llamaron este hito como “una oportunidad para que reflexionemos en oración sobre las formas en que la historia ha sido preservada, honrada y transmitida a lo largo de generaciones”.

Al reflexionar sobre la carta pastoral de los obispos estadounidenses contra el racismo, “Open Wide Our Hearts” (“Abramos de par en par nuestros corazones”), los prelados reconocieron “que la experiencia vivida por la gran mayoría de los afroamericanos lleva las marcas del pecado original del racismo de nuestro país”.

“Durante la observancia de este año del Mes de la Historia Negra, animamos a los fieles a considerar las lecciones de la historia, honrando a nuestros héroes del pasado y aprendiendo de los errores del pasado”, dijeron los obispos.

“Aunque en ocasiones podamos encontrar personas o situaciones en nuestro país que busquen borrar la ‘memoria’ de nuestras mentes y de nuestros libros, nunca puede ser borrada de nuestros corazones. Que nuestras reflexiones fortalezcan nuestra fe y nuestras comunidades”.

Los obispos concluyeron: “Seamos fieles custodios de la memoria. Seamos valientes testigos de la verdad. Oremos y trabajemos para honrar la dignidad inherente de toda persona y las historias sagradas de cada pueblo”.

El Mes de la Historia Negra comenzó en febrero de 1926. En ese momento se llamaba Semana de la Historia Negra y fue creado por Carter G. Woodson, quien fundó la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Negra (ASNLH).

Después de asistir a una celebración nacional del 50º aniversario de la emancipación en 1915, Woodson quedó inspirado y decidió formar una organización para promover el estudio científico de la vida y la historia de los afroamericanos.

A partir de ahí, formó la ASNLH, lanzó The Journal of Negro History en 1916, y luego en 1924 inició la Semana de Historia y Literatura Negra (Negro History and Literature Week), que pasó a llamarse Semana de los Logros Negros (Negro Achievement Week). Finalmente, en 1926, Woodson difundió un comunicado de prensa anunciando la Semana de la Historia Negra, que más tarde fue renombrada Mes de la Historia Negra por el presidente Gerald Ford, en 1976.

El Mes de la Historia Negra busca honrar las contribuciones de las personas afroamericanas a la historia, la cultura y la sociedad. Además, sirve para educar al público, desafiar el racismo sistémico, destacar a líderes afroamericanos y celebrar el continuo camino hacia la igualdad.

Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.