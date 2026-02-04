Los restos mortales del Venerable P. Carlos Crespi Croci, salesiano conocido como el “Apóstol de los pobres”, fueron trasladados de forma definitiva al Santuario María Auxiliadora de Cuenca (Ecuador) el 31 de enero.

La jornada estuvo marcada por una participación masiva de fieles, según informó Angélica Almeida, secretaria de la Comisión pro beatificación del sacerdote, a la Agencia Salesiana de Noticias (ANS) .

La ceremonia incluyó la bendición de una nueva capilla dedicada a su memoria y una Misa presidida por el Arzobispo de Cuenca, Mons. Marcos Pérez Caicedo. Salesianos, autoridades eclesiales y civiles y fieles que acudieron a despedir y recibir nuevamente al misionero en el santuario que fue su casa durante años.

Traslado de los restos del Venerable Carlos Crespi al Santuario María Auxiliadora de Cuenca (Ecuador). Crédito: ANS

De acuerdo con ANS, tras la comunión el inspector de los Salesianos en Ecuador, P. Marcelo Farfán, junto a la Comisión pro beatificación, presentó los restos del sacerdote al arzobispo. Estos habían permanecido durante más de 40 años en el Cementerio Patrimonial de Cuenca y fueron entregados como “signo de gratitud por una vida totalmente ofrecida a Dios y al servicio de la Iglesia”.

El traslado se realizó en medio de un clima de recogimiento. Según relata Almeida, numerosos fieles se acercaron al féretro entre lágrimas para depositar rosarios, estampas y fotografías, recordando especialmente la cercanía del sacerdote con los pobres y los jóvenes.

Posteriormente se realizó la procesión interna hacia la nueva capilla, concebida como un espacio de oración permanente.

La bendición solemne del lugar incluyó la aspersión con agua bendita y la colocación definitiva de los restos en un columbario. En ese contexto, el arzobispo subrayó que el testimonio de santidad debe permanecer “en medio de la comunidad”.

El rito concluyó con una oración de acción de gracias, en la que se recordó la entrega del sacerdote por el Evangelio, su servicio a los más necesitados y su acompañamiento a los jóvenes, pilares del carisma salesiano.

Según Almeida, este acontecimiento ofrece a la Iglesia local un lugar permanente para la oración y para pedir su intercesión mientras continúa su causa de beatificación.

Breve perfil del P. Carlos Crespi

Carlos Crespi Croci (1891–1982) fue un sacerdote salesiano italiano que dedicó gran parte de su vida misionera a Ecuador, especialmente a la ciudad de Cuenca. Destacó por su trabajo educativo, su cercanía con los jóvenes y su incansable servicio a los más pobres, lo que le valió el apodo de “Apóstol de los pobres”.

El Papa Francisco lo declaró venerable al reconocer la heroicidad de sus virtudes, un paso importante dentro de su proceso hacia los altares.



