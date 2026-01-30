Walter Sánchez Silva

30 de enero de 2026
El Papa León XIV hizo votos para que los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se inician el próximo 6 de febrero, sean ocasión para favorecer los valores auténticos del deporte como la lealtad, el respeto y el espíritu de equipo.

Así lo indicó el Santo Padre en un telegrama enviado, a nombre suyo, por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, un texto leído en la Misa celebrada este viernes 30 de enero por el Cardenal Oscar Cantoni, Obispo de Como, en la que han participado atletas, voluntarios y demás involucrados en la preparación de los juegos.

“El Papa León XIV se complace en enviar un cordial y auspicioso saludo a la población del vicariato de Bormio, involucrada en la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina”, señala el telegrama, publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano.

El Santo Padre, prosigue el texto, también “expresa su vivo agradecimiento por la fervorosa cooperación en tal evento deportivo y espera que sea una ocasión propicia para favorecer los valores auténticos del deporte: la lealtad, el respeto, el espíritu de equipo y el sacrificio, así como la inclusión social y la alegría del encuentro”.

“El Sumo Pontífice anima a las comunidades parroquiales del territorio a vivir con disponibilidad este acontecimiento tan relevante, ofreciendo un generoso testimonio cristiano para que sean un signo luminoso de la presencia de Cristo, que llama a todos a la fraternidad”, subraya el texto.

“Con estos votos —concluye— el Santo Padre asegura su oración e imparte de corazón la deseada bendición apostólica, prenda de abundantes favores celestiales”.

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 se realizarán del 6 al 22 de febrero. Habrá algunas competencias en la Diócesis de Como, específicamente en las localidades de Livigno y Bormio.

