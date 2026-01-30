¿Puede un milagro eucarístico de casi 400 años convertirse en simple atractivo turístico? La pregunta inquieta a académicos y devotos del milagro de Ciudad Eten (Lambayeque).

El reciente interés académico y público por el milagro eucarístico, en el que una hostia tomó la imagen del Niño Jesús en 1649, ha encendido alertas sobre el riesgo de trivializar o “turistificar” esta devoción si no se protege adecuadamente su carácter sagrado.

La reflexión se dio en el webinar “Devoción y destino”, organizado por especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la Universidad de Extremadura (España), y que tuvo la participación especial de Jesús León Ángeles, coordinadora del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649.

En declaraciones a ACI Prensa, Ángeles afirmo que “el centro siempre debe ser la Eucaristía y no el espectáculo”.

Afueras de la parroquia Santa María Magdalena del distrito de Ciudad Eten, en la diócesis norteña de Chiclayo (Perú), junio de 2024. Crédito: Diócesis de Chiclayo

Riesgo de trivialización de la fe

De acuerdo con el estudio presentado por los académicos, el principal riesgo identificado es la trivialización de la fe, que podría derivar en una mercantilización excesiva de la práctica devocional.

Ángeles advirtió que existe “el peligro de que esta festividad solamente se reduzca a eventos profanos, espectáculos musicales, que pueden alejar todo sentido sagrado de lo que es el milagro”.

Como ejemplo, recordó que años atrás, en zonas cercanas a la antigua capilla vinculada al milagro, se realizaban actividades festivas que no siempre respetaban el carácter religioso del lugar. “Luego quedaban botellas rotas, desperdicios, se armaban toldos. Todo eso felizmente ha cambiado”, afirmó.

Según explicó, desde 2017 ya no se desarrollan espectáculos bailables en esos espacios, en un proceso que asocia al impulso pastoral del hoy Papa León XIV, quien promovió la devoción cuando era obispo en el Perú.

Instrumentalización política y enfoque turístico

Los expertos del estudio también alertaron sobre una posible instrumentalización política de la devoción, cuando se priorizan intereses económicos o de imagen por encima del significado espiritual.

Mons. Robert Prevost —hoy Papa León XIV— frente a la imagen del Divino Niño de la parroquia Santa María Magdalena en Ciudad Eten, en la Diócesis de Chiclayo, en el norte del Perú. Crédito: Diócesis de Chiclayo

Ángeles lamentó que, en algunos espacios de promoción turística, el milagro eucarístico “no sea presentado con claridad” como elemento central. “Se habla de turismo religioso, pero el elemento diferenciador, que es el único milagro eucarístico del Perú, no aparece”, alertó.

¿Qué hace único al milagro de Eten?

Sobre la singularidad del prodigio, la coordinadora explicó que, a diferencia de otros milagros eucarísticos donde la hostia se transforma en carne o sangre, en Eten “la hostia tomó la imagen del Niño Jesús y posteriormente la de tres corazones unidos, simbolizando la Santísima Trinidad”.

Agregó que este milagro es valorado en la Iglesia “como un signo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía” y recordó también que San Carlo Acutis, en su recopilación de milagros eucarísticos en el mundo, incluyó al de Eten como el único ocurrido en el Perú.

“Nosotros valoramos una imagen del Niño del milagro, sí, pero el centro es la Eucaristía. Eso lo repetimos en cada visita”, enfatizó.

Capilla edificada sobre los restos del antiguo templo donde, en 1649, tuvo lugar la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada en Eten, Perú. Actualmente, no está bajo la jurisdicción de la Diócesis de Chiclayo, sino que es administrada por el denominado “Comité Multisectorial de Ciudad Eten”. Crédito: Diego López Marina - EWTN News

Ángeles considera que se necesita una acción articulada entre Iglesia y Estado. La Iglesia debe mantener el liderazgo espiritual y enfocarse en evangelizar, mientras que las autoridades civiles deberían enfocarse en aspectos como infraestructura, señalización, servicios básicos, seguridad y orden urbano, afirmó.

En esa línea, valoró la propuesta académica de crear una Mesa de Gobernanza Multisector que articule a Iglesia, autoridades y comunidad.

Peregrinaciones y difusión de la devoción

Desde 2023, el grupo Milagro Eucarístico Perú 1649 realiza peregrinaciones y misas en diversas parroquias, especialmente en Lima, para difundir la historia del milagro.

Ángeles contó que han mandado elaborar una imagen del Niño eucarístico peregrino con la que visitan parroquias y promueven la adoración eucarística.

Para este año tienen previstas visitas a distritos limeños como Comas, Lurín, Bellavista, Magdalena del Mar y Santiago de Surco.

Proyección de Eten como ciudad eucarística

Ángeles invitó a los fieles a vivir su visita a Eten como una experiencia espiritual profunda. “No es un simple recorrido turístico, es un encuentro con la presencia real de Cristo”, afirmó.

Recientemente, Ciudad Eten fue reconocida como “Ciudad Eucarística del Perú”, lo que abre perspectivas de mayor proyección.

Ángeles imagina a Eten como “un gigante en la fe” y un modelo de desarrollo sostenible en el norte del país.

Entre los principales proyectos mencionó la construcción de un santuario de gran escala, similar a los de Lourdes, Fátima o Guadalupe. “Con un santuario así podrían llegar millones de peregrinos no solo a Eten, sino al Perú”, sostuvo.



