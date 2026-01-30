El Vaticano ha informado que está considerando ampliar un pequeño bar de café y bebidas que ya existe en la terraza de la Basílica de San Pedro, y ha negado los informes que señalan que planea abrir un restaurante en lo alto del histórico templo, según Vatican News.

El diario italiano Il Messaggero afirmó a principios de esta semana que se están realizando renovaciones para abrir un “bistró” en la zona del techo de la basílica vaticana.

“Para hacer frente al aumento del número de visitantes, se está considerando una ampliación del área de la terraza accesible a los peregrinos”, señaló la oficina de comunicaciones de la basílica, según Vatican News.

Actualmente ya existe un pequeño café que sirve café, bebidas y helados en el techo de la Basílica de San Pedro. Ubicado sobre la iglesia y debajo de la cúpula, el bar se encuentra a mitad del recorrido para los peregrinos que suben las escaleras para visitar la cúpula de San Pedro.

“Algunos espacios se pondrían a disposición para ampliar el pequeño punto de refrigerios ya existente, con un estilo sobrio adecuado al contexto, respetuoso de la sacralidad del lugar y que responda a las necesidades de los peregrinos”, indicó la basílica.

El comunicado añade que dicha ampliación “reduciría la concentración de visitantes dentro de la basílica y promovería un ambiente más contemplativo”.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.