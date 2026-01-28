En Escocia, una exmonja de las Hermanas de Nazaret ha sido condenada a 15 meses de prisión por abusar de niños y jóvenes vulnerables.

Carol Buirds, de 75 años, fue sentenciada a una pena de cárcel en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo tras haber sido declarada culpable a finales de noviembre de causar sufrimiento y lesiones innecesarias a niños cuando trabajaba en hogares de Nazareth entre 1972 y 1981.

En la audiencia de sentencia, otra exmonja, Eileen McElhinney, de 78 años, recibió libertad condicional, se le ordenó realizar 240 horas de trabajo comunitario no remunerado y deberá permanecer en su domicilio entre las 4 p.m. y la medianoche durante nueve meses.

La ex trabajadora de apoyo Dorothy Kane, de 68 años, recibió una orden de servicio comunitario con el requisito de completar 150 horas de trabajo no remunerado en un plazo de nueve meses.

Los delitos tuvieron lugar en hogares de Nazareth House en Lasswade, Midlothian, y Kilmarnock, East Ayrshire.

Tras un juicio de cinco semanas, Buirds, anteriormente conocida como la hermana Carmel Rose, fue declarada culpable de 13 cargos, incluidos actos que causaron lesiones graves. Sus delitos incluyeron frotar ropa de cama empapada en orina sobre los niños, forzarlos con comida y jabón en la boca, y encerrar a un niño en un armario y a otro en un sótano sin luz y sin agua.

También se determinó que agredió repetidamente a los niños, a menudo utilizando instrumentos como un cinturón, una regla de madera y un palo.

El sheriff Iain Nicol, al dictar sentencia contra Buirds, le dijo que la gravedad de sus delitos merecía una pena de prisión.

Algunas de sus víctimas continúan sufriendo trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental, incluidos pensamientos suicidas. Como resultado de la experiencia, uno de los denunciantes estuvo hospitalizado durante un año y quedó mudo durante cinco.

Nicol señaló: “Las relaciones con los familiares se han visto afectadas y algunos describen una incapacidad para formar relaciones, confiar en otras personas o mostrar emociones incluso ahora, 50 años después del abuso. Se han roto matrimonios y se han perdido oportunidades laborales. Algunos describen sus vidas como arruinadas por lo que usted les hizo”.

Indicó además que el informe del Servicio de Libertad Condicional mostraba que ella no asume ninguna responsabilidad por sus delitos, que estaba en negación, no mostraba ningún remordimiento y ponía en duda la veracidad de los denunciantes.

McElhinney, conocida como la hermana Mary Eileen, fue condenada por cinco cargos de agresión y trato cruel y antinatural en un hogar de cuidado de Nazareth House en Lasswade entre 1972 y 1975. Golpeó a un niño y agredió a una segunda víctima, amenazándolo con violencia y golpeándole repetidamente las nalgas con un cepillo para el cabello. La víctima, que ahora tiene más de 60 años, describió sus patadas y cómo ella “luego puso las manos en las literas y saltó sobre mí varias veces”.

Al dictar sentencia contra McElhinney, Nicol señaló que ella no ha negado los abusos, tiene un riesgo bajo de reincidir y aceptará el fallo del tribunal.

“Estos eran niños que estaban en Nazareth House debido a dificultades en sus vidas familiares. Necesitaban, y tenían derecho a esperar, cuidado y apoyo para ayudarles a atravesar un periodo difícil de sus vidas. Usted estaba en una posición de confianza. Abusó de esa confianza al maltratarlos físicamente”.

“Estos delitos se cometieron al comienzo de su vocación como monja, cuando usted era joven, y el trabajador social considera que bien podría haber sido muy susceptible a la influencia de monjas mayores y con más experiencia”. En los últimos 50 años, McElhinney ha trabajado como trabajadora social y voluntaria, apoyando a personas vulnerables.

La trabajadora de apoyo Kane fue hallada culpable de tratar de manera cruel y antinatural a los niños bajo su cuidado en Lasswade entre 1980 y 1981. Sus delitos incluyeron arrastrar a un niño por un pasillo, no intervenir cuando presenció abusos y encerrar a un niño en un armario.

Nicol le dijo a Kane: “Si bien los denunciantes han experimentado sufrimientos y lesiones innecesarias, estos delitos, en comparación con las condenas de sus coacusadas, pueden considerarse los menos graves”.

También rindió homenaje a la “valentía y fortaleza” de los demandantes al prestar testimonio, señalando que sus declaraciones de impacto de las víctimas fueron de “lectura desgarradora”. Las víctimas, que ahora son todas adultas, tenían entre 5 y 14 años cuando comenzó el abuso.

Faith Currie, fiscal procuradora para Lothian y Borders en la Crown Office and Procurator Fiscal Service, dijo: “Carol Buirds, Eileen McElhinney y Dorothy Kane tenían a su cargo el cuidado de niños vulnerables, pero en cambio traicionaron esa confianza e infligieron daños duraderos mediante sus acciones criminales. Aunque estos delitos ocurrieron hace décadas, este tipo de abuso nunca ha sido aceptable y nunca debió haber ocurrido”.

La investigación en curso sobre el abuso infantil en Escocia ha escuchado pruebas de abusos generalizados en orfanatos administrados por las Hermanas de Nazaret.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.



