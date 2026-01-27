A 35 años de su inicio, la Colecta por la Iglesia en Europa Central y Oriental sigue siendo una herramienta clave de apoyo a comunidades marcadas por décadas de persecución religiosa y, más recientemente, por la guerra en Ucrania.

Así lo afirmaron los obispos de Estados Unidos al convocar a los fieles a colaborar con esta iniciativa solidaria, que se realizará en muchas diócesis del país durante el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La colecta ha hecho una diferencia profunda: ha reconstruido catedrales, renovado la esperanza, sanado el sufrimiento y llevado alegría donde antes había desesperación”, aseguró Mons. Gerald L. Vincke, presidente del Subcomité de Ayuda a la Iglesia en Europa Central y Oriental de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

La iniciativa, promovida por la USCCB, se realizará en diócesis de todo el país —aunque algunas la celebran en fechas distintas— y busca apoyar a casi 30 naciones que aún enfrentan las secuelas espirituales, sociales y materiales del comunismo militante, así como los nuevos desafíos derivados del conflicto armado en Ucrania.

Mons. Vincke relató que pudo constatar de primera mano el impacto de esta ayuda durante su visita a Ucrania en marzo del año pasado.

“Visité un refugio para familias cuyas casas fueron destruidas y un orfanato para niños cuyos padres fueron asesinados. Los veteranos con los que me reuní expresaron su gratitud por la terapia que han podido recibir para tratar el trastorno de estrés postraumático”, explicó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El prelado compartió además el testimonio de un sobreviviente de los gulags soviéticos que lo marcó profundamente. “Un anciano que sobrevivió a un gulag en Siberia me dijo: ‘Lo que me da esperanza es que, al final, el mal no gana’. Él tiene razón, pero eso exige que todos sigamos el llamado de Cristo a construir el Reino de Dios”, subrayó.

De acuerdo a la USCCB, esta colecta nació como respuesta al llamado de San Juan Pablo II en 1990, cuando exhortó a los católicos estadounidenses a sumarse a la reconstrucción espiritual y material de los países liberados del comunismo. “El Papa Juan Pablo II lo comprendía bien”, recordó Mons. Vincke.

Según datos de la USCCB, solo en 2024 las donaciones permitieron financiar 547 proyectos, con un monto total superior a 9,5 millones de dólares, destinados a evangelización, formación pastoral, ayuda social y atención a los más vulnerables.

Entre los proyectos apoyados se encuentran un centro diurno para niños con síndrome de Down y sus familias en Kazajistán; un programa integral de acompañamiento a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad en Eslovaquia; la formación de líderes laicos en la Iglesia greco-católica ucraniana; la revitalización de un monasterio benedictino milenario en Hungría; y un ministerio de sanación postaborto y evangelización digital en una parroquia rural de Bulgaria.

“Mientras estas Iglesias continúan sanando heridas antiguas y enfrentan otras nuevas, mi esperanza es que den generosamente y se conviertan en parte de nuestra respuesta continua y amorosa”, exhortó Mons. Vincke.

La USCCB recordó que también es posible colaborar a través de la plataforma digital iGiveCatholic.



