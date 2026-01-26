La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) lanzó nuevamente la iniciativa “24 Horas de Oración por la Fundación pontificia Paz en Myanmar”, que se realizará el 1 de febrero, en el marco del quinto aniversario del inicio del conflicto armado que ha sumido al país asiático en una espiral de violencia, sufrimiento y crisis humanitaria.

“Queremos unirnos una vez más en oración para pedir paz y reconciliación en Myanmar”, afirmó Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional en un comunicado difundido el fin de semana.

“Nos conmueve profundamente el dolor que nuestros hermanos y hermanas han soportado durante estos cinco años. Esta jornada es un clamor colectivo para que cese la violencia y sanen los corazones heridos”, subrayó.

Según explicó Lynch, uno de los mayores riesgos actuales es que la tragedia de Myanmar desaparezca del radar internacional debido a la prolongación del conflicto. “Lo importante es que nuestra atención y compasión no se debiliten. La gente allí necesita saber que no está sola, que hay quienes permanecen a su lado. Nuestra oración es la ayuda más valiosa que podemos ofrecer”, señaló.

Oración por las víctimas y por un país golpeado por nuevas tragedias

Durante las 24 horas de oración, ACN dedicará un recuerdo especial a las víctimas mortales del conflicto y a quienes han sufrido las consecuencias del terremoto del 28 de marzo de 2025, que agravó aún más la situación humanitaria.

“En medio de tantas dificultades, la Iglesia local expresa una profunda gratitud por la cercanía espiritual y la solidaridad recibida. Para ellos es muy significativo saber que, una vez más, miles de personas en todo el mundo rezan por Myanmar”, destacó Lynch.

“Durante 24 horas queremos unirnos a ellos de una manera muy especial: en la Misa, en el rezo del Rosario o de cualquier forma en que cada persona pueda participar”, explicó la

Según Lynch, “rezar juntos y celebrar la Eucaristía les da consuelo y fuerza. Las iglesias siguen llenas porque, en medio del dolor, los fieles buscan refugio en Dios”.

Como fundación que apoya a cristianos perseguidos y comunidades vulnerables en más de 140 países, ACN invita a benefactores, amigos y colaboradores de todo el mundo a sumarse a esta iniciativa y a difundir el llamado a la oración a través de redes sociales y comunidades locales.



