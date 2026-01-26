El diácono católico Mark Paine, de Inglaterra, ha producido dos nuevos recursos que espera ayuden a las personas dentro del espectro autista y a quienes las acompañan en la Iglesia, en respuesta a lo que describe como “una necesidad urgente” de materiales catequéticos.

Paine, de la Arquidiócesis de Birmingham —quien es autista y además padre de hijos autistas— elaboró estos dos nuevos materiales que, según espera, servirán de apoyo tanto a personas dentro del espectro autista como a quienes las atienden pastoralmente.

El primero, “Called By Name: Guide to Religious Education with Autistic Pupils Aged 5–11 Years” (Llamados por su nombre: Guía para la educación religiosa con alumnos autistas de 5 a 11 años), está dirigido a docentes para ayudarles a impartir educación religiosa.

El segundo, “Radical Belonging: Guide to Sacramental Preparation with Autistic Young People” (Pertenencia radical: Guía para la preparación sacramental con jóvenes autistas), está orientado a catequistas parroquiales y a quienes acompañan a jóvenes en la preparación para los sacramentos en las escuelas.

Paine explicó que considera urgente la necesidad de estos recursos porque “el número de alumnos en nuestras escuelas primarias católicas ordinarias identificados con necesidades complejas relacionadas con el espectro autista ha aumentado considerablemente”.

“Existe una necesidad clamorosa de recursos como estos. Básicamente sentí que era necesario ofrecer materiales que pudieran ser utilizados por personas no especialistas. Los escribí porque nadie más lo había hecho, así que sentí que había que hacerlo”, dijo a EWTN News.

Paine, quien ha trabajado en el ámbito educativo durante casi 30 años, elaboró estos recursos pensando en educadores católicos y catequistas que no son especialistas en autismo ni en cuestiones neurológicas.

“Hay jóvenes y adultos que nunca han recibido preparación sacramental porque los programas de preparación disponibles para docentes y catequistas, en general, no se ajustan a las necesidades de comunicación de las personas con neurodivergencia o de quienes no son verbales”, explicó.

El diácono señaló que ser autista “afecta la capacidad de manejar diversas formas de interacción social y comunicación”. Añadió: “Nos perdemos señales sociales; hay dificultades de comunicación y cuestiones sensoriales que pueden volverse abrumadoras”. Por ello, una característica clave de los nuevos recursos es el énfasis en la comunicación eficaz.

“Se trata de que las personas puedan demostrar su comprensión de maneras no convencionales. Por ejemplo, hablo sobre cómo un estudiante autista podría indicar que comprende que está recibiendo el Cuerpo de Cristo durante la preparación para la primera comunión. Hay formas de hacerlo que no son las habituales”.

Paine añadió: “El material existente básicamente contempla una sola forma de comunicación —la manera ‘normativa’ de hacer las cosas—, mientras que yo intento usar mi experiencia en educación y mi propia experiencia como persona con discapacidad para ofrecer formas alternativas de demostrar la comprensión y para que quienes no son especialistas puedan reconocer cuándo esa comprensión está presente”.

El diácono afirmó que se siente llamado “a abordar lo que considero una injusticia: que muchos católicos sean excluidos de los sacramentos porque son juzgados”.

“La Iglesia Católica debería ser el lugar más inclusivo y acogedor del mundo. Eso es lo que intento corregir: la exclusión de personas. No creo que sea algo deliberado. Nadie lo hace por malicia, sino por ignorancia”, señaló.

Detrás del enfoque de Paine hay una teología de la “inclusión radical”, un esfuerzo por una mayor inclusión basada en el Evangelio. “La inclusión radical es lo que predicó Jesús”, dijo. “Es San Francisco de Asís. Básicamente, todos son bienvenidos, y la inclusión radical es el Evangelio: el Reino es para todos”.

Cristina Gangemi, directora del Foro Kairos, una consultoría independiente que busca apoyar a personas con discapacidades cognitivas e intelectuales, expresó su esperanza de que estos recursos sean “una contribución extremadamente importante para la edificación del Cuerpo de Cristo”.

Al describir los nuevos materiales como “una herramienta valiosa para la vida y la misión de la Iglesia”, Gangemi dijo a EWTN News que “en el pasado, la voz privilegiada de la experiencia de vivir dentro del espectro autista a menudo ha estado ausente de la vida parroquial. La forma en que una comunidad de fe valora y posibilita esta voz privilegiada se está convirtiendo lentamente en una cuestión importante dentro de la vida y misión de la Iglesia”.

Gangemi afirmó que cree que la experiencia personal de Paine con el autismo permitirá que los nuevos recursos conecten mejor con los estudiantes y con quienes participan en los programas sacramentales.

“En estos recursos encontramos en acción la voz privilegiada de la experiencia. Al surgir de la propia vivencia de Mark con el autismo, él es capaz de mostrar a la Iglesia, desde la experiencia concreta de su vida, qué es lo que potencia y qué es lo que limita la valiosa sabiduría del autismo”.

Paine, miembro de la red global de teología de la discapacidad The Catholic Stream, espera que estos recursos ayuden a crear conciencia sobre el autismo y la inclusión tanto a nivel nacional como mundial.

El pasado mes de octubre, habló en Roma durante un evento de lanzamiento de The Catholic Stream y afirmó: “Creo sinceramente que una Iglesia que no solo acepta la vulnerabilidad y la diferencia, sino que las abraza activamente, es una Iglesia más fuerte”.

Al escribir en apoyo a los recursos de Paine, el arzobispo Bernard Longley, de Birmingham, señaló: “Estoy profundamente agradecido al diácono Mark Paine por poner de relieve el importante trabajo de la Iglesia en el acompañamiento de nuestros jóvenes con necesidades complejas, que pueden requerir apoyo adicional, así como de los adultos que trabajan con ellos”.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.



