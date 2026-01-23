El matrimonio de músicos católicos Itala y Juanjo estrenó hoy en YouTube la versión salsa de “Dios te ama”, una canción emblemática de su ministerio que vuelve a ver la luz con ritmo, sabor latino y un mensaje central: Dios ama, libera y quiere ver felices a sus hijos.

El lanzamiento, producido con la participación de músicos de Colombia y con un videoclip grabado en México, busca transmitir una verdad del Evangelio. “Estamos seguros de que la misión de esta canción es llevar esperanza”, aseguró Juanjo Cabrera en declaraciones a ACI Prensa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“A quien ha perdido las ganas de vivir o se siente solo, saberse amado por Dios es esperanza; a quien vive atado, saber que Dios rompe cualquier atadura es esperanza”, señala Juanjo.

“Dios te ama” tiene un significado especial para ambos: fue la primera canción que cantaron juntos cuando se conocieron. “Recuerdo el día que le mandé un mensaje a Itala, sin conocernos ni habernos visto nunca. Algo en el corazón me decía que la invite”, relató Juanjo. “Con el tiempo entendí que era Dios con un plan mucho mayor. Hoy la canción sigue tan vigente como la primera vez y la cantamos sin falta en cada concierto”.

La versión salsa nació, según el músico, como un regalo de Dios. “Hace dos años estuvimos en misión en Colombia y conocimos a Edilberto, un productor de salsa en Cartago. La amistad fue creciendo y él nos regaló una producción entera con arreglistas y músicos. Al principio pensó en regrabar otra canción, pero se nos ocurrió que fuera ‘Dios te ama’, por su significado que va más allá de lo musical”, explicó. “La salsa transmite fiesta y alegría, y ese es también el modo en que el amor de Dios se contagia”.

El espíritu misionero del proyecto se reflejó también en la grabación del videoclip. “Todo fue gracia: pasó con la primera versión, con la producción y con el video”, señaló Juanjo. “Personas muy creyentes y otras no tanto terminaron bailando, tarareando y cantando un mensaje que es universal, que va más allá de la religión y de las fronteras”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Itala y Juanjo se dedican a tiempo completo a la evangelización a través de la música, llevando conciertos y animando adoraciones en distintos países. Para ellos, la música es un llamado a anunciar el amor de Dios de forma cercana y profundamente humana.

“No nos corresponde ver los frutos, pero qué alegría cuando escuchamos testimonios”, dijo Juanjo, recordando mensajes de sus hermanos católicos.

Con este estreno, el matrimonio reafirma su deseo de celebrar la fe con alegría y anunciar el Evangelio con los pies en la tierra y el corazón abierto. “Desde donde lo observemos —concluyó Juanjo— encontramos a Dios abrazando, sanando y diciendo: ‘Te amo, quiero verte feliz, quiero verte libre; para eso fue la cruz, por amor’”.



