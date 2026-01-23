La Diócesis de Myitkyina, en el norte de Myanmar, inauguró la primera estatua de San Carlo Acutis en el país, creada con el fin de orientar a los jóvenes que crecen en medio del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el reclutamiento militar, según informó UCA News.

La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Columbano, en la capital del estado de Kachin, y fue presidida por el Obispo de Myitkyina, Mons. John Mung-ngawn La Sam, quien bendijo la imagen del joven santo italiano ante cientos de fieles.

“El objetivo de instalar esta estatua es ayudar a los jóvenes a aprender cómo dar testimonio de la fe en sus vidas”, explicó el P. John Aung Htoi, sacerdote de la diócesis, citado por UCA News.

“El ejemplo de Carlo Acutis demuestra que los jóvenes de Myanmar pueden vivir su fe también a través del uso responsable de Internet y las redes sociales”, añadió.

El acto coincidió además con el décimo aniversario de ordenación sacerdotal del Obispo La Sam, de 53 años, así como con su primer aniversario al frente de la diócesis.

San Carlo Acutis, fallecido a los 15 años a causa de una leucemia, es conocido por su profunda devoción a la Eucaristía y por haber utilizado los medios digitales para evangelizar. Popularmente llamado el “influencer de Dios”, creó un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos en todo el mundo. Fue beatificado por el Papa Francisco en 2020 y canonizado por el Papa León XIV en 2025.

Para el P. Htoi, la figura del joven santo resulta significativa en el contexto actual de Myanmar. “Los jóvenes se enfrentan a numerosas amenazas sociales y morales, como las drogas, la violencia, la desintegración familiar, la delincuencia y el uso indebido de las redes sociales, todo ello en un contexto de falta de protección legal.Como resultado, muchos se sienten atemorizados y buscan puntos de referencia, como las enseñanzas de la Iglesia”, afirmó.

Myanmar atraviesa una guerra civil desde el golpe militar de febrero de 2021, que derrocó al gobierno electo. Desde entonces, grupos armados étnicos y fuerzas prodemocráticas han resistido a la junta militar, que, según diversas estimaciones, controla solo cerca de la mitad del territorio nacional. Informes de las Naciones Unidas señalan que el conflicto ha provocado miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas.

“El futuro del país depende en gran medida de sus jóvenes, pero ellos necesitan acompañamiento y orientación”, subrayó el P. Htoi. En muchas zonas afectadas por la violencia, añadió, los jóvenes viven en situación de calle, han quedado huérfanos o carecen de protección familiar.

En respuesta a esta realidad, la Arquidiócesis de Mandalay estableció en 2014 el Centro Juvenil Don Bosco, que actualmente acoge a unos 60 jóvenes en situación vulnerable, según datos recogidos por UCA News. El centro brinda alojamiento, alimentación, educación, atención médica y formación vocacional, además de actividades deportivas, musicales y culturales.

La situación de los jóvenes se ha agravado tras la entrada en vigor de la ley de reclutamiento de 2024, que ha llevado al alistamiento forzoso de unos 60.000 jóvenes enviados a zonas de combate, mientras que cerca de 100.000 más se han visto obligados a esconderse o huir del país, principalmente hacia Tailandia, según reportes citados por el medio asiático.



