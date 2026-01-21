La peregrinación conmemora un hecho ocurrido durante la guerra de independencia de Bangladesh frente a Pakistán, cuando más de 100 soldados rodearon la iglesia del pueblo, pero se retiraron sin hacer daño a nadie.

Miles de peregrinos se reunieron en un santuario mariano del norte de Bangladesh el 16 de enero para dar gracias a la Virgen María por haber protegido a los habitantes del lugar durante la Guerra de Independencia de 1971.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La peregrinación anual en la aldea de Nabai Battala, en la diócesis de Rajshahi, culminó una novena de nueve días con una Misa presidida por el Obispo Sebastian Tudu de Dinajpur. La peregrinación recuerda el momento en que, durante la guerra por la independencia de Bangladesh de Pakistán, soldados pakistaníes rodearon la iglesia del pueblo, pero se marcharon sin causar daño a quienes estaban dentro.

“No es cierto que la Madre María no escuche las oraciones de las personas”, dijo el Obispo Tudu en su homilía. “El pueblo de Nabai Battala ya ha recibido la gracia de la Madre María. Durante la Guerra de Independencia de 1971 confiaron en ella para salvar sus vidas, y la Madre María realmente protegió a los devotos en los brazos de su amor”.

Oración en medio del peligro

Durante la Guerra de Independencia de Bangladesh en 1971, tropas pakistaníes, apoyadas por razakars locales —bangladesíes que se oponían a la independencia—, llegaron a Nabai Battala para capturar a combatientes independentistas. Los pobladores habían acordado que, si ocurría un ataque, se reunirían en la iglesia al sonar la campana y rezarían a María.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cuando llegaron más de 100 soldados pakistaníes, los aldeanos —tanto cristianos como hindúes— se refugiaron en la iglesia. Las tropas los rodearon y ordenaron a algunos que rezaran, pero los hindúes no pudieron cumplir la orden. Entonces los soldados apuntaron sus armas contra los aldeanos.

Los peregrinos se reúnen en el Vía Crucis la mañana del 16 de enero de 2026, antes de la misa en el santuario mariano de Nabai Battala, Bangladesh. Crédito: Stephan Uttom Rozario

Nadie huyó. Continuaron rezando y, por razones desconocidas, las tropas pakistaníes se retiraron sin disparar un solo tiro. Desde entonces, los habitantes han expresado su gratitud a la Virgen María mediante oraciones anuales en el lugar.

Muchos de los aldeanos hindúes posteriormente se convirtieron al cristianismo.

Reconocimiento oficial

El 16 de enero de 2004, el entonces Obispo de Rajshahi, Paulinus Costa, declaró a Nabai Battala —una zona de mayoría indígena situada a unos 300 kilómetros al norte de Daca— como lugar de peregrinación. Desde entonces, la celebración anual ha ido adquiriendo mayor solemnidad.

En 2019 se instalaron nuevas escenas de meditación y estatuas en las 14 estaciones del Vía Crucis y en la gruta de la Virgen María, además de construirse un nuevo altar para peregrinaciones.

Miles de peregrinos se congregan en el santuario mariano de la aldea de Nabai Battala, en la diócesis de Rajshahi, Bangladesh, el 16 de enero de 2026. Crédito: Stephan Uttom Rozario

En 2023, el Obispo Gervas Rozario designó formalmente a Nabai Battala como centro de peregrinación de la diócesis de Rajshahi.

Fe viva

“La peregrinación es esencialmente una expresión de la fe viva del cristiano, donde la profunda devoción, la esperanza y el deseo del corazón se unen para crear un anhelo de cercanía e intimidad con Dios”, afirmó el Obispo Tudu. “De este anhelo brotan la comunión, la alegría y la gratitud”.

Añadió que “el santuario de la Madre María protectora de Nabai Battala es también un lugar de bendición especial. En esta tierra santa, Dios continúa derramando su misericordia sobre los devotos por intercesión de la Madre María”.

Costantina Hansda, líder comunitaria y activista social de Nabai Battala, señaló que la peregrinación anual se celebra desde 1971. “Ese día todos los aldeanos fuimos salvados de manos del ejército pakistaní al rezar pidiendo su intercesión. Por eso realizamos esta peregrinación cada año para agradecer y expresar nuestra gratitud a la Virgen María”.

Oraciones escuchadas

Una pareja que viajó unos 200 kilómetros hasta el santuario contó a EWTN News que acudieron para agradecer a María por haber escuchado sus oraciones. Su hijo de tres años lloraba inexplicablemente por las noches durante un largo periodo y los médicos no encontraban solución.

“El año pasado rezamos a la Virgen María y, desde entonces, nuestro hijo ya no llora por las noches como antes. Ahora está bien. Por eso vinimos a darle gracias”, afirmaron.

Añadieron: “La Virgen María es verdaderamente una madre que escucha a sus hijos y cumple sus oraciones”.

Una niña reza en la gruta de María en Nabai Battala, Bangladesh, el 15 de enero de 2026. Crédito: Stephan Uttom Rozario

En la noche del 15 de enero, peregrinos de aldeas cercanas realizaron una procesión con velas hasta el santuario, participaron en la adoración eucarística y se confesaron como preparación para la fiesta.

En la mañana del 16 de enero, los fieles se reunieron en el Vía Crucis antes de la Misa, a la que asistieron miles de devotos marianos, sacerdotes y religiosos.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en EWTN News.



