Con la bendición del Obispo de Chiclayo, Mons. Edinson Farfán O.S.A., el sábado 17 de enero se dio inicio oficial a las obras de reparación de la Basílica y Catedral de Santa María, uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de la región Lambayeque (Perú), en una ceremonia que reunió a autoridades eclesiales, civiles y a fieles.

El proyecto, denominado “Reparación de Edificación en la Basílica y Catedral de Santa María – Diócesis de Chiclayo”, busca la conservación y puesta en valor del templo catedralicio, con trabajos que incluyen el pintado, la renovación del piso y el mejoramiento del alumbrado, con el objetivo de ofrecer un espacio digno para la oración y la acogida de fieles, peregrinos y visitantes.

La ceremonia se realizó al mediodía en el atrio de la Catedral y contó con la presencia del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, además de autoridades civiles y militares. El acto incluyó la firma del Acta de Inicio de Obra.

Durante su intervención, Mons. Farfán subrayó que el inicio de las obras “trasciende lo meramente administrativo y técnico”, pues se trata de “una obra que toca el corazón espiritual, cultural y social de nuestra ciudad y de toda la Región Lambayeque”.

El prelado recordó que la Catedral Santa María “es una memoria viva de la fe de un pueblo”, donde generaciones enteras han orado y celebrado los momentos decisivos de la vida de la diócesis.

“El iniciar hoy los trabajos de mejora de su infraestructura no es sólo una intervención material, es un acto de responsabilidad histórica y de amor profundo por nuestra querida Catedral”, afirmó el Obispo, quien llamó a los fieles a asumirse como “custodios” del templo, con “respeto, altura y hondura”, para dialogar, defender y sacar adelante proyectos que beneficien a toda la comunidad.

Mons. Farfán expresó además un agradecimiento público al Gobierno Regional de Lambayeque por hacer posible esta intervención, destacando que “apostar por la conservación y puesta en valor de nuestra Catedral es apostar por la identidad, por el turismo responsable, por la cultura y por la dignidad de un pueblo”.

En su mensaje, el Obispo también resaltó la profunda fe del pueblo chiclayano y enmarcó el proyecto dentro de la llamada Ruta del Papa León XIV, recordando la estrecha vinculación de la diócesis con el actual pontífice y Obispo emérito de Chiclayo, Mons. Roberto Prevost.

“Chiclayo no fue para él un lugar de paso, sino un espacio fecundo donde se forjó una experiencia eclesial marcada por la fidelidad al Evangelio y la cercanía con los más pobres”, señaló.

Al referirse a la ejecución de la obra, Mons. Farfán insistió en la responsabilidad ética y la transparencia, recordando en varias ocasiones que “estamos en los ojos del mundo”. Por ello, pidió a la empresa ejecutora y a las autoridades involucradas que este proyecto sea “ejemplo de una gestión honesta, de trabajo bien hecho y de colaboración respetuosa entre las instituciones y la comunidad”.

Finalmente, el Obispo invitó a toda la región Lambayeque y a la Diócesis de Chiclayo a sentirse parte del proceso. “Esta es nuestra catedral; cuidarla es cuidar lo que somos y lo que queremos transmitir a las futuras generaciones”, afirmó, antes de encomendar el inicio de las obras a la bendición de Dios y a la protección de la Santísima Virgen María Inmaculada.



