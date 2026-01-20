Tras una serie de hechos violentos registrados recientemente en Guatemala, el Gobierno del país decretó estado de sitio a nivel nacional, mientras que la Iglesia Católica exhortó a la paz y a la oración como caminos para enfrentar la crisis de seguridad.

El pasado 17 de enero, el presidente Bernardo Arévalo anunció esta medida extraordinaria con vigencia de 30 días, que permite al Estado, entre otras facultades, realizar detenciones sin la necesidad de una orden judicial.

La decisión se produjo luego de que el pasado 17 de enero se registraran motines simultáneos en tres centros penitenciarios del centro y sur del país, donde internos tomaron rehenes con el objetivo de presionar a las autoridades para obtener beneficios.

Agentes de seguridad controlan la cárcel Renovación I en Escuintla. Crédito: Ministerio de Gobernación Guatemala

Ese mismo día, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó en conferencia de prensa que las exigencias provenían de Aldo López Ochoa, líder del Barrio 18, una agrupación criminal calificada por la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) como una organización terrorista.

El funcionario explicó que esta persona buscaba su traslado a otro centro penitenciario y que, previamente, ya existían reportes sobre las solicitudes de este líder criminal para obtener privilegios en la cárcel en la que se encuentra, entre ellos, la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama más grande, alimentos de restaurantes y otras comodidades que, subrayó, “el Estado no está dispuesto a conceder”.

Tras los disturbios en las cárceles, se registraron ataques simultáneos en distintos puntos del país, que dejaron hasta el momento 10 agentes de seguridad fallecidos y varios heridos, lo que llevó al presidente Arévalo a extender la medida de excepción a todo el territorio nacional por 30 días.

En rueda de prensa, el mandatario aseguró que esta medida “no altera la vida cotidiana en sus actividades normales” y a aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del “combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población”.

La oración: “fuente de luz”

Ante el clima de tensión vivido principalmente en la capital y para “para no poner en mayor riesgo la vida de las personas”, el Arzobispo de Santiago de Guatemala, Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez, anunció el 18 de enero la suspensión de las misas vespertinas dominicales como medida preventiva.

En declaraciones para ACI Prensa, el P. Luis René Sandoval Quinteros, director de Comunicación del Arzobispado, aclaró que esta medida sólo se aplicó para este día.

Asimismo, invitó a los fieles a “unirse en oración ferviente por nuestra amada nación”, ante una situación que, dijo “afectan la convivencia, la justicia y la paz social”.

Ante un escenario marcado por la “incertidumbre” y los “desafíos sociales” recordó que “la oración es fuente de luz, fortaleza y discernimiento, y que solo desde un corazón convertido es posible construir caminos de reconciliación y de verdadero bien común”.