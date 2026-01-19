Tras permanecer dos meses en cautiverio, el sacerdote católico nigeriano P. Bobbo Paschal, párroco de la iglesia de San Esteban en el estado de Kaduna, fue liberado sano y salvo el 17 de enero, confirmaron autoridades de la Arquidiócesis de Kaduna.

El presbítero había sido secuestrado en la madrugada del 17 de noviembre de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en la residencia parroquial durante un ataque a la parroquia de San Esteban, en el área de gobierno local de Kushe Gudgu Kagarko, en el centro-norte de Nigeria. Durante el asalto, los atacantes asesinaron al hermano del sacerdote, según informó la Agencia Fides.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La liberación fue confirmada mediante un comunicado firmado por el canciller arquidiocesano, el P. Christian Okewu Emmanuel, quien transmitió el agradecimiento del arzobispo metropolitano, Mons. Matthew Man-Oso Ndagoso, a las fuerzas de seguridad y a todos los fieles que acompañaron con oraciones y gestos de solidaridad.

“Expresamos nuestra profunda gratitud a las agencias de seguridad por sus incansables esfuerzos, así como a todos los que rezaron y apoyaron a la arquidiócesis en este periodo de ansiedad e incertidumbre”, señala el comunicado recogido por ACI África.

A pocas horas del secuestro, circularon en redes sociales informaciones falsas que afirmaban la muerte del sacerdote, las cuales fueron desmentidas oficialmente por la arquidiócesis. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias ni las condiciones de su liberación.

El secuestro del P. Paschal se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en Nigeria, donde bandas armadas perpetran ataques indiscriminados, secuestros con fines extorsivos y asesinatos. A esta situación se suma, desde hace más de una década, la violencia provocada por el grupo terrorista Boko Haram, así como los ataques atribuidos a milicias de pastores fulani en diversas regiones del país.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En los últimos meses, varios miembros de la Iglesia Católica han sido blanco de esta violencia. En julio pasado, tres seminaristas menores fueron secuestrados durante un ataque armado contra el seminario menor Inmaculada Concepción, en la Diócesis de Auchi. Aunque dos de ellos fueron liberados tras meses de tortura, el tercero murió en cautiverio.

Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó recientemente a Nigeria en la lista de Países de Especial Preocupación (CPC) por violaciones a la libertad religiosa. Según explicó el vicecanciller de la Universidad Veritas de Abuya, esta designación puede representar una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional frente a la violencia que afecta al país.

La liberación del P. Bobbo Paschal ha sido recibida con alivio y esperanza por la Iglesia local, que continúa pidiendo oraciones por la paz, la seguridad y el fin de los secuestros que golpean a comunidades cristianas en Nigeria.



