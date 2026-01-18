Diego López Marina

18 de enero de 2026
Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén advirtieron que ciertas iniciativas impulsadas por individuos locales promueven ideologías “dañinas” que “confunden al público y perjudican la unidad” de los cristianos en Tierra Santa, reafirmando que solo las Iglesias apostólicas representan legítimamente a las comunidades cristianas en la región.

En una declaración conjunta difundida el 17 de enero, los líderes afirmaron que “el rebaño de Cristo en esta tierra está confiado a las Iglesias apostólicas”, las cuales han ejercido su misión sagrada “a lo largo de los siglos con devoción constante”.

El documento señala con preocupación que “actividades recientes emprendidas por individuos locales que promueven ideologías dañinas, como el sionismo cristiano, engañan al público, siembran confusión y dañan la unidad de nuestro rebaño”. Según los Patriarcas, estas iniciativas “han encontrado apoyo entre ciertos actores políticos en Israel y fuera de él”, interesados en impulsar “una agenda política que puede perjudicar la presencia cristiana en Tierra Santa y en todo Medio Oriente”.

Al fundamentar su posición, los líderes cristianos citaron la Sagrada Escritura: “La Sagrada Escritura nos enseña que ‘aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro de los demás’ (Romanos 12,5)”. En ese contexto, subrayaron que “reclamar autoridad fuera de la comunión de la Iglesia hiere la unidad de los fieles y carga la misión pastoral confiada a las Iglesias históricas”.

Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias también expresaron su inquietud porque estas personas “han sido acogidas en niveles oficiales tanto locales como internacionales”. A su juicio, tales gestos “constituyen una injerencia en la vida interna de las Iglesias” y “desconocen la responsabilidad pastoral confiada a los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén”.

En uno de los puntos centrales del comunicado, los firmantes reiteraron con claridad su autoridad pastoral: “Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén reiteran que solo ellos representan a las Iglesias y a su rebaño en las cuestiones relacionadas con la vida religiosa, comunitaria y pastoral cristiana en Tierra Santa”.

El mensaje concluye con una invocación espiritual, en la que los líderes cristianos encomiendan la situación al Señor: “Que el Señor, Pastor y Guardián de las almas, conceda sabiduría para la protección de su pueblo y la salvaguarda de su testimonio en esta tierra sagrada”.


