Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén advirtieron que ciertas iniciativas impulsadas por individuos locales promueven ideologías “dañinas” que “confunden al público y perjudican la unidad” de los cristianos en Tierra Santa, reafirmando que solo las Iglesias apostólicas representan legítimamente a las comunidades cristianas en la región.

En una declaración conjunta difundida el 17 de enero, los líderes afirmaron que “el rebaño de Cristo en esta tierra está confiado a las Iglesias apostólicas”, las cuales han ejercido su misión sagrada “a lo largo de los siglos con devoción constante”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El documento señala con preocupación que “actividades recientes emprendidas por individuos locales que promueven ideologías dañinas, como el sionismo cristiano, engañan al público, siembran confusión y dañan la unidad de nuestro rebaño”. Según los Patriarcas, estas iniciativas “han encontrado apoyo entre ciertos actores políticos en Israel y fuera de él”, interesados en impulsar “una agenda política que puede perjudicar la presencia cristiana en Tierra Santa y en todo Medio Oriente”.

Al fundamentar su posición, los líderes cristianos citaron la Sagrada Escritura: “La Sagrada Escritura nos enseña que ‘aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro de los demás’ (Romanos 12,5)”. En ese contexto, subrayaron que “reclamar autoridad fuera de la comunión de la Iglesia hiere la unidad de los fieles y carga la misión pastoral confiada a las Iglesias históricas”.

Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias también expresaron su inquietud porque estas personas “han sido acogidas en niveles oficiales tanto locales como internacionales”. A su juicio, tales gestos “constituyen una injerencia en la vida interna de las Iglesias” y “desconocen la responsabilidad pastoral confiada a los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén”.

En uno de los puntos centrales del comunicado, los firmantes reiteraron con claridad su autoridad pastoral: “Los Patriarcas y Jefes de las Iglesias en Jerusalén reiteran que solo ellos representan a las Iglesias y a su rebaño en las cuestiones relacionadas con la vida religiosa, comunitaria y pastoral cristiana en Tierra Santa”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El mensaje concluye con una invocación espiritual, en la que los líderes cristianos encomiendan la situación al Señor: “Que el Señor, Pastor y Guardián de las almas, conceda sabiduría para la protección de su pueblo y la salvaguarda de su testimonio en esta tierra sagrada”.



