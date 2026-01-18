El P. Travis Moger ha sido sacerdote católico durante apenas nueve meses, y su camino hacia la ordenación fue realmente singular. Antiguo pastor bautista y capellán de la Marina, fue ordenado en mayo de 2025 en la Diócesis de Wheeling-Charleston, Virginia Occidental (Estados Unidos), siete años después de que él, su esposa y su hijo ingresaran en la Iglesia Católica.

“No entré en la Iglesia con la intención de ser sacerdote; Dios utilizó la oración para atraerme a la Iglesia Católica”, dijo Moger a la periodista de EWTN News, Julia Convery.

Durante una misión militar como capellán de la Marina, Moger, su esposa Amelia y su hijo Mark comenzaron, cada uno por su cuenta, a sentir el llamado hacia el catolicismo. Mientras Moger estaba ausente, su esposa había comenzado a asistir al RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, que ahora se llama OCIA — Orden de Iniciación Cristiana de Adultos).

El P. Thomas Falkenthal, antiguo supervisor de Moger como capellán de la Marina, fue testigo de cómo se iban sembrando esas semillas en el corazón de Moger.

“Se estaba conectando con la liturgia. La Misa católica estaba ciertamente muy lejos de su tradición. Podía ver que lo estaba tocando”, compartió Falkenthal con Convery.

“Él no lo sabía, pero mientras tanto, en Estados Unidos, su esposa Amelia estaba yendo al RICA y preparándose para entrar en la Iglesia Católica. Así que cuando regresó de ese despliegue, ambos tenían algo que compartir entre sí. Creo que es un movimiento increíble del Espíritu para mantener a esa pareja tan unida”, añadió Falkenthal.

“Definitivamente fue cosa de Dios atraerla hacia la Iglesia Católica”, agregó Moger.

Tras un camino de cinco años de estudio y conversión, Moger, su esposa y su hijo fueron recibidos en la Iglesia católica el Domingo de Pascua de 2018.

“Entré en la Iglesia sin saber si habría un camino hacia el sacerdocio para mí”, compartió Moger.

El Obispo Mark Brennan, de la Diócesis de Wheeling-Charleston, explicó que el Papa Francisco finalmente concedió a Moger una dispensa del requisito habitual del celibato para el sacerdocio católico, lo que le permitió ser ordenado sacerdote.

El obispo también señaló que considera que el deseo de formar una familia es una cualidad que contribuye a ser un buen sacerdote.

“Cuando yo era director de vocaciones, siempre me fijaba en si este hombre sería un buen esposo y padre. Si lo sería, entonces probablemente también sería un buen sacerdote”, dijo Brennan.

Moger destacó igualmente que esta cualidad le permite tener una perspectiva única sobre su actual paternidad espiritual.

“Hay algo en poder traer un hijo al mundo y luego cuidarlo, estando totalmente entregado a otra persona. Creo que esa experiencia influye en la manera en que uno ve la paternidad espiritual y la manera en que ve la paternidad de Dios”, afirmó Moger.

El hijo de Moger, Mark, dijo a EWTN News que la nueva paternidad espiritual de su padre ha traído una “espiritualidad más profunda” a su familia.

Maddy Cordle, hija de Moger, añadió: “He tenido el privilegio de presenciar su conversión desde el principio —igual que la de mi mamá y mi hermano— y pude ver cómo los unió mucho más entre ellos en su matrimonio, como familia, pero también cómo fortaleció profundamente su relación con Dios”.

“Para él no hay nada más importante que los empobrecidos y los marginados. Ese es su carisma y se puede ver a lo largo de todo su ministerio”, añadió Mark.

A pesar de su camino poco convencional hacia el sacerdocio, Moger lo ve como el resultado de haber dicho “sí” a Dios.

“Dios honra cuando comenzamos a movernos en la dirección a la que Él nos está guiando, confiando en que Él se va a encargar de resolverlo”, concluyó.

