Un estudio académico publicado en la Revista Internacional de Gestión de Eventos y Festivales (International Journal of Event and Festival Management), con sede en el Reino Unido, concluye que Ciudad Eten, en el norte del Perú, se encuentra en un punto de inflexión histórico que le permitiría consolidarse como el principal epicentro del turismo eucarístico en América Latina.

Esto se debe, indica el estudio, a la singularidad de su milagro, el respaldo legal del Estado peruano y una estrategia de gobernanza sostenible que articula fe, identidad y desarrollo territorial.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La investigación, desarrollada de manera conjunta por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), de Perú, y la Universidad de Extremadura, de España, propone la estrategia “Eten, gigante de la fe y sostenibilidad”, orientada a transformar a esta localidad de la provincia de Chiclayo (región Lambayeque) en un destino de referencia del turismo religioso a nivel regional e internacional.

Ubicada en la costa norte peruana, Ciudad Eten es el lugar donde ocurrió en 1649 el que la Iglesia reconoce como el único milagro eucarístico del Perú. Durante la Misa celebrada en la víspera de la solemnidad de Corpus Christi, el Niño Jesús apareció en una hostia consagrada, hecho que se repitió semanas después durante la festividad de Santa María Magdalena, patrona del pueblo, cuando además se manifestaron tres corazones entrelazados en alusión a la Santísima Trinidad.

El estudio subraya que esta manifestación confiere a Eten una singularidad única en el mundo. Mientras que en otros países de América Latina —como Argentina, México, Venezuela y Colombia— los milagros eucarísticos se han expresado como transformaciones de la hostia en tejido o sangre, en Eten la aparición tomó la forma del Divino Niño del Milagro Eucarístico, una particularidad que otorga a la devoción un profundo valor teológico, histórico y pastoral.

La relevancia espiritual del milagro fue reafirmada en mayo de 2025, cuando el Estado peruano promulgó la Ley N.° 32337, que declaró “de interés nacional” el reconocimiento de Eten como Ciudad Eucarística del Perú.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según los investigadores, este respaldo legal constituye un hito decisivo para la proyección internacional de Eten. “Ciudad Eten es un gigante de la fe que hoy cuenta con el respaldo científico y legal para ser luz ante el mundo”, señala el análisis liderado por la decana de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la USIL, MG. Sandra Zubieta, junto a las docentes investigadoras Rosse Esparza y Karen Guillén, y el investigador español José Álvarez García.

El trabajo se basó en entrevistas semiestructuradas a diez actores clave, entre ellos el P. Daniel Príncipe Venegas, custodio de la devoción; la periodista Jesús León Ángeles; el arqueólogo Jorge Centurión Centurión; la alcaldesa de Chiclayo Janet Cubas Carranza; y funcionarios regionales de turismo como Gerson David Cárdenas Angulo y Manolo Samamé Caramutti, quienes coincidieron en el creciente impacto nacional e internacional de esta manifestación de fe.

Uno de los hallazgos centrales del estudio es el papel determinante del hoy Papa León XIV, anteriormente Mons. Robert Prevost, quien durante su gobierno pastoral en Chiclayo impulsó la recopilación y elevación ante la Santa Sede de más de 20.000 testimonios de fe vinculados al milagro eucarístico. Este proceso permitió la activación de la ruta nacional “Caminos del Papa León XIV”, consolidando un eje de peregrinación de relevancia global.

No obstante, la investigación advierte sobre importantes desafíos. Entre ellos, la falta de infraestructura adecuada, servicios básicos y conectividad digital para acoger flujos crecientes de peregrinos. Por ello, propone una inversión estratégica que preserve la sacralidad del entorno frente a la turistificación comercial, mediante el diseño de productos interpretativos con autenticidad teológica y pastoral.

Para garantizar la sostenibilidad del destino, los autores recomiendan la creación de una Mesa de Gobernanza Multiactor, que articule los esfuerzos de la Iglesia —como custodia del patrimonio espiritual—, los gobiernos locales y el sector privado. Este modelo, inspirado en centros de peregrinación como Fátima o Guadalupe, busca evitar la fragmentación institucional y asegurar una hospitalidad centrada en la fe.

“El desarrollo de Eten no debe ser sólo económico, sino una verdadera salvaguarda de la identidad”, enfatiza el estudio, que considera la festividad del Divino Niño del Milagro como un espacio de cohesión social, memoria histórica y proyección cultural.

La investigación, titulada “Devotion and fate: stakeholder perceptions of the Divino Niño del Milagro in Ciudad Eten, Peru”, fue publicada el 26 de diciembre de 2025 en la revista académica revisada por pares de la editorial Emerald Publishing.

Sus conclusiones señalan que Ciudad Eten no sólo posee el potencial de atraer peregrinos de toda América Latina, sino también de consolidarse como un modelo internacional de gestión del patrimonio religioso inmaterial, donde la fe milenaria y la planificación moderna convergen para proyectar al mundo a la Ciudad Eucarística del Perú.



